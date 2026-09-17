Η «Κόκκινη γραμμή» του OPEN ερευνά εγκλήματα που σημάδεψαν την Ελλάδα

Το OPEN προχωρά στην πρεμιέρα της σειράς δραματοποιημένων ντοκιμαντέρ «Κόκκινη γραμμή», η οποία θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00. Η νέα παραγωγή έρχεται να καλύψει το prime time του σταθμού, απέναντι στις πρεμιέρες σειρών μυθοπλασίας του ανταγωνισμού. Σκοπός της είναι να αναδείξει υποθέσεις εγκλημάτων που άφησαν το στίγμα τους στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Η πρεμιέρα και ο στόχος της σειράς

Η «Κόκκινη γραμμή» θα κάνει την εμφάνισή της στον τηλεοπτικό αέρα του OPEN τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στην ώρα των 21:00. Η σειρά ντοκιμαντέρ έχει ως βασικό στόχο να φωτίσει συγκλονιστικές εγκληματικές υποθέσεις που έχουν σημαδέψει ανεξίτηλα τη μνήμη της ελληνικής κοινωνίας.

Οι υποθέσεις που θα εξεταστούν καλύπτουν μια ευρεία χρονική περίοδο, ξεκινώντας από τα ταραγμένα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και φτάνοντας έως την πρόσφατη επικαιρότητα των τελευταίων ετών. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, η εκπομπή φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων.

Η προσέγγιση κάθε υπόθεσης

Κάθε επεισόδιο της σειράς «Κόκκινη γραμμή» έχει σχεδιαστεί με κινηματογραφική αισθητική, χρησιμοποιώντας πλούσιο αρχειακό υλικό. Παράλληλα, βασίζεται σε εις βάθος δημοσιογραφική έρευνα, προκειμένου να ανασυνθέσει την πλήρη εικόνα κάθε υπόθεσης που παρουσιάζει.

Η εκπομπή παρακολουθεί την πορεία ενός εγκλήματος από τη στιγμή της διάπραξής του, την έρευνα των αρχών, την αποκάλυψη των στοιχείων και τη δικαστική εξέλιξη. Σύμφωνα με τον σταθμό, η «Κόκκινη γραμμή» αναζητά την αλήθεια που βρίσκεται πίσω από τους τίτλους των εφημερίδων και των ειδήσεων, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο.

Η ομάδα των ειδικών συνεργατών

Για την τεκμηρίωση του περιεχομένου της σειράς, το OPEN έχει συγκροτήσει μια ομάδα έμπειρων ειδικών συνεργατών. Αυτοί οι επαγγελματίες, ο καθένας στον τομέα του, συμβάλλουν στην εις βάθος ανάλυση και παρουσίαση των υποθέσεων.

Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν έγκριτοι επιστήμονες και επαγγελματίες, οι οποίοι με την εξειδίκευσή τους προσφέρουν διαφορετικές οπτικές γωνίες στην εξέταση των εγκλημάτων. Η συνεργασία τους είναι καθοριστική για την πλήρη κατανόηση των γεγονότων και των παραμέτρων κάθε υπόθεσης.

Νομική και αστυνομική ανάλυση

Στην ομάδα των ειδικών, η Εβίτα Βαρελά, έγκριτη ποινικολόγος, αναλαμβάνει να αναλύσει το νομικό και δικαστικό παρασκήνιο των υποθέσεων. Εξηγεί τις στρατηγικές που ακολουθήθηκαν στις δικαστικές αίθουσες, το νομικό πλαίσιο της κάθε εποχής και τις ποινές που επιβλήθηκαν στους δράστες.

Παράλληλα, ο Σταύρος Μπαλάσκας, έμπειρος αστυνομικός αναλυτής, ανασυνθέτει το χρονικό των ερευνών. Παρουσιάζει τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι διωκτικές αρχές και αναδεικνύει τα κρίσιμα στοιχεία, καθώς και τα κομβικά σημεία που συνέβαλαν στην εξιχνίαση των εγκληματικών υποθέσεων.

Ιατροδικαστική και ψυχολογική προσέγγιση

Ο διακεκριμένος ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντίρης, μιλά με τη γλώσσα των αδιάψευστων επιστημονικών ευρημάτων. Εξηγεί πώς τα ιατροδικαστικά στοιχεία και οι εξετάσεις αποτέλεσαν το «κλειδί» για την αποκάλυψη της αλήθειας σε σκοτεινές υποθέσεις και πώς βοήθησαν το έργο της δικαιοσύνης.

Τέλος, η Ζωή Στραβοπόδη, πολύπειρη ψυχολόγος, σκιαγραφεί το προφίλ των δραστών. Εξερευνά τα ψυχιατρικά αίτια, τα κίνητρα, τον ψυχισμό και τις βαθύτερες αποκλίσεις της εγκληματικής συμπεριφοράς, προσφέροντας μια ψυχολογική διάσταση στην κατανόηση των εγκλημάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki