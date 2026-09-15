Η εκπομπή «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου σημείωσε υψηλή τηλεθέαση

Η καθημερινή εκπομπή «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega συνεχίζει την ανοδική της πορεία στα νούμερα τηλεθέασης, καταγράφοντας για ακόμα μία φορά εντυπωσιακά ποσοστά. Η απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του Mega σάρωσε, φτάνοντας σε πολύ υψηλά ποσοστά στους πίνακες της Nielsen. Παράλληλα, ο Νίκος Χατζηνικολάου διατηρεί τη ραδιοφωνική του παρουσία στον Realfm 97,8, μεταδίδοντας ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Η πορεία του «Live News» στην τηλεθέαση

Η απογευματινή ενημερωτική εκπομπή «Live News» του Mega σημείωσε νέα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στην τηλεοπτική ζώνη. Η εκπομπή, με παρουσιαστή τον Νίκο Ευαγγελάτο, κατάφερε να προσελκύσει μεγάλο αριθμό τηλεθεατών, χτυπώντας «κόκκινο» στους πίνακες της Nielsen.

Η συνεχής ανοδική πορεία της εκπομπής αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Το «Live News» διατηρεί σταθερά υψηλές «πτήσεις» στα νούμερα, δείχνοντας την προτίμηση του κοινού για την καθημερινή ενημέρωση που προσφέρει μέσα από το Mega.

Επιδόσεις στο δυναμικό κοινό

Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή «Live News» κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. Ο μέσος όρος τηλεθέασης στο συγκεκριμένο κοινό διαμορφώθηκε στο 35%, ποσοστό που καταδεικνύει την ισχυρή απήχηση της εκπομπής σε αυτή την κατηγορία τηλεθεατών, η οποία θεωρείται σημαντική για την τηλεοπτική αγορά.

Η κορύφωση της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό σημειώθηκε κατά το τέταρτο 17:15 – 17:30, όπου το «Live News» έφτασε το 38,4%. Αυτό το ποσοστό αποτελεί ένα νέο σαρωτικό ρεκόρ για την εκπομπή, υπογραμμίζοντας την προτίμηση του κοινού σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές της απογευματινής μετάδοσης.

Απόδοση στο γενικό σύνολο

Ανάλογα εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία τηλεθέασης και στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών. Η εκπομπή «Live News» είχε μέσο όρο 31,7% στο σύνολο του κοινού, επιβεβαιώνοντας την ευρεία απήξησή της σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες που παρακολουθούν τηλεόραση.

Η υψηλότερη επίδοση στο γενικό σύνολο καταγράφηκε στο τέταρτο 17:00 – 17:15, όπου η τηλεθέαση ανήλθε στο 34,9%. Αυτά τα ποσοστά αναδεικνύουν την ικανότητα της εκπομπής να διατηρεί το ενδιαφέρον των τηλεθεατών καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάδοσής της, προσφέροντας συνεχή ενημέρωση.

Θεματολογία και παράγοντες επιτυχίας

Η υψηλή τηλεθέαση του «Live News» αποδόθηκε σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και η κάλυψη σημαντικών θεμάτων της επικαιρότητας. Συγκεκριμένα, οι εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αποτέλεσαν ένα από τα θέματα που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Εκτός από το συγκεκριμένο θέμα, η εκπομπή ασχολήθηκε και με άλλα σημαντικά ζητήματα, τα οποία συνέβαλαν στην επίτευξη των πολύ υψηλών ποσοστών τηλεθέασης. Ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News» χάρισαν στο κανάλι πολύ υψηλά ποσοστά, διατηρώντας το κοινό συντονισμένο στην απογευματινή ζώνη.

Η ραδιοφωνική παρουσία του Νίκου Χατζηνικολάου

Στον ραδιοφωνικό χώρο, ο Νίκος Χατζηνικολάου συνεχίζει να ενημερώνει τους ακροατές του μέσα από την εκπομπή του στον Realfm 97,8. Η εκπομπή προσφέρει όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, διατηρώντας την εγκυρότητα που χαρακτηρίζει το enikos.gr ως ενημερωτικό μέσο.

Οι ακροατές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ζωντανά, μέσω του Realfm 97,8. Το enikos.gr, στο πλαίσιο της λειτουργίας του, διαθέτει Αριθμό Πιστοποίησης Μ.Η.Τ. 242097 στο Μητρώο Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, γεγονός που πιστοποιεί την επίσημη καταχώρησή του.

Στοιχεία τηλεθέασης και μετρήσεις

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα στοιχεία τηλεθέασης που αναφέρονται είναι κατά προσέγγιση. Αφορούν αποκλειστικά στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά της γενικότερης τάσης της τηλεθέασης.

Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης, η οποία περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, καθώς και οι σχετικές έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen. Αυτά τα στοιχεία παρέχονται μόνο στην εν λόγω εταιρεία για την πλήρη και λεπτομερή ανάλυση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos