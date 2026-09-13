«Οι άλλοι»: Έρχεται στον Alpha η νέα σειρά με τους Νίκο Ψαρρά και Μαρία Ναυπλιώτου

Ένα δυνατό ψυχολογικό θρίλερ με κοινωνικές προεκτάσεις ετοιμάζει ο Alpha, φέρνοντας στις οθόνες μας τη νέα μίνι σειρά με τίτλο «Οι άλλοι». Η παραγωγή αυτή, η οποία αποτελεί την ελληνική μεταφορά του βραζιλιάνικου ψυχολογικού θρίλερ «Os Outros», εστιάζει σε θέματα όπως το μπούλινγκ, η οικογενειακή βία και οι ποικίλες όψεις της αλήθειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μπούλινγκ είναι αυτό που διαλύει δύο οικογένειες και φέρνει στην επιφάνεια σκοτεινά μυστικά.

Η υπόθεση της σειράς

Το σίριαλ φέρνει στο επίκεντρο δύο οικογένειες που διατηρούν φιλικές σχέσεις και μεγαλώνουν τους έφηβους γιους τους. Η φαινομενική ισορροπία της ζωής τους ανατρέπεται βίαια, όταν τα δύο παιδιά έρχονται σε σοβαρή σύγκρουση, εξαιτίας του μπούλινγκ και της ακραίας βίας που εισβάλλει στην καθημερινότητά τους. Αντί οι γονείς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να λειτουργήσουν κατευναστικά, παρασύρονται και οι ίδιοι σε έναν ανελέητο πόλεμο.

Η επιθυμία τους να προστατεύσουν τα παιδιά τους μετατρέπεται σταδιακά σε επιθετικότητα, ενώ η ανάγκη για δικαίωση δίνει τη θέση της στην εκδίκηση. Οι παλιές φιλίες καταρρέουν, οι δύο πλευρές σχηματίζουν αντίπαλα στρατόπεδα και η υπόθεση οδηγείται τελικά στη Δικαιοσύνη, η οποία καλείται να αποφασίσει ποιος λέει την αλήθεια, ποιος έχει την ευθύνη και ποιος είναι πραγματικά το θύμα. Καθώς η δικαστική διαμάχη εξελίσσεται, οι δύο οικογένειες μπαίνουν κάτω από το μικροσκόπιο, με κρυφές πληγές, ψέματα και μυστικά να έρχονται στην επιφάνεια, γκρεμίζοντας την εικόνα της φυσιολογικής οικογενειακής ζωής που όλοι προσπαθούσαν να διατηρήσουν. Σημαντικό ρόλο στην πλοκή φέρεται να διαδραματίζει και ένας πρώην αστυνομικός, πατέρας μιας έφηβης κόρης, ο οποίος βλέπει την υπόθεση ως ευκαιρία να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Το καστ των πρωταγωνιστών

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς συναντάμε τους Πάνο Βλάχο, Μαρίνα Καλογήρου, Νίκο Ψαρρά και Μαρία Ναυπλιώτου. Ο Πάνος Βλάχος ενσαρκώνει τον πατέρα του εφήβου που υφίσταται ακραία βία, έχοντας στο πλευρό του τη Μαρίνα Καλογήρου στον ρόλο της συζύγου του.

Το άλλο κεντρικό ζευγάρι γονιών υποδύονται ο Νίκος Ψαρράς και η Μαρία Ναυπλιώτου. Στο καστ αναφέρονται επίσης η Αγλαΐα Παππά και ο Χάρης Φραγκούλης, σε κομβικούς ρόλους που δεν έχουν ακόμα παρουσιαστεί αναλυτικά.

Κοινωνικές προεκτάσεις και προβληματισμοί

Μέσα από τους χαρακτήρες της, η σειρά δεν περιορίζεται στην καταγραφή του σχολικού εκφοβισμού, αλλά εξετάζει τον ρόλο των οικογενειών στη γέννηση και στην κλιμάκωση της βίας. Παράλληλα, θέτει το ερώτημα κατά πόσο οι συμπεριφορές των παιδιών αντανακλούν όσα βλέπουν στους ενήλικες.

Επιπλέον, η παραγωγή θέτει το ερώτημα πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η αλήθεια ανάλογα με την πλευρά από την οποία αφηγείται κανείς τα γεγονότα, προσφέροντας μια πολυδιάστατη προσέγγιση στα κοινωνικά ζητήματα που θίγει.

Η βραζιλιάνικη παραγωγή ως πηγή έμπνευσης

Οι «Άλλοι» αποτελούν την ελληνική μεταφορά της βραζιλιάνικης παραγωγής «Os Outros – The Others», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2023. Το πρωτότυπο κοινωνικό και ψυχολογικό θρίλερ παρακολουθεί πώς μια φαινομενικά περιορισμένη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο εφήβους εξαπλώνεται στις οικογένειες, επηρεάζοντας βαθιά τις ζωές τους.

Με πληροφορίες από: newsit.gr