Η επόμενη μέρα στο The Voice: Ποιος θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη από την τέταρτη καρέκλα του The Voice αναμένεται να αλλάξει την εικόνα του talent show, καθώς ο τραγουδιστής είχε αφήσει το δικό του ανεξίτηλο στίγμα. Η επόμενη μέρα για την παραγωγή του The Voice θα είναι τελείως διαφορετική, με την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης να είναι επιτακτική. Παρά την επιθυμία πολλών, η καρέκλα του coach δεν μπορεί να παραμείνει κενή, καθώς οι κανονισμοί του προγράμματος απαιτούν την πλήρωση της θέσης.

Η αναζήτηση του νέου coach

Η παραγωγή βρίσκεται σε αναζήτηση του προσώπου που θα καλύψει τη θέση, καθώς το χρονοδιάγραμμα είναι πιεστικό. Το πρώτο γύρισμα για τα blind auditions είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ η πρεμιέρα του show αναμένεται να πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Λόγω των δεσμεύσεων χρόνου που υπάρχουν μέχρι τον μεγάλο τελικό, δεν μπορεί να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη των γυρισμάτων. Ωστόσο, είναι πιθανό να υπάρξουν προσωρινές αλλαγές στο πρόγραμμα μέχρι να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες της αντικατάστασης του τραγουδιστή. Η ανακοίνωση του ονόματος του τέταρτου coach αναμένεται να γίνει μέχρι την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Το στίγμα του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ξεχωρίσει για τις παρεμβάσεις του, τα «γαλλικά» και τα πειράγματά του κατά τη διάρκεια των εκπομπών, στοιχεία που θα μείνουν αξέχαστα στο κοινό. Ο ΣΚΑΪ, μάλιστα, συγκέντρωσε διάφορα στιγμιότυπα από τις ζωντανές εμφανίσεις του talent show, δημιουργώντας ένα βίντεο αφιέρωμα στον τραγουδιστή.

Το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει τις απολαυστικές ατάκες του, προκαλεί πλέον έντονη συγκίνηση μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι σχέσεις του με τους συνεργάτες και τους διαγωνιζόμενους

Τις άψογες σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με τους συνεργάτες και τους διαγωνιζόμενους επιβεβαίωσε και η Χριστίνα Ράλλη, vocal coach του The Voice. Η κυρία Ράλλη ανέφερε ότι ο τραγουδιστής διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Η συμμετοχή του στο show του προσέφερε μεγάλη χαρά, ενώ έδειχνε έντονο ενδιαφέρον για τους τραγουδιστές της ομάδας του. Το ενδιαφέρον αυτό δεν περιοριζόταν μόνο στη σκηνή του The Voice, αλλά επεκτεινόταν και στη μετέπειτα πορεία τους στον χώρο της μουσικής. Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκδηλώσει την πρόθεσή του να αναλάβει την καθοδήγηση ενός τραγουδιστή από τα πρώτα του βήματα, προσφέροντας τη βοήθειά του για την εξέλιξη της καριέρας του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr