Ο ΣΚΑΪ στην κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Ο ΣΚΑΪ κατέκτησε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις του. Η επιτυχία αυτή αποδίδεται κυρίως στην απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ ΠΑΟ και Κηφισιάς, ο οποίος προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό. Ο σταθμός ξεχώρισε ανάμεσα στα δέκα κανάλια εθνικής εμβέλειας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στις αθλητικές μεταδόσεις.

Η πρωτιά του ΣΚΑΪ στην τηλεθέαση

Συγκεκριμένα, ο ΣΚΑΪ σημείωσε επίδοση 13,3% στο σύνολο της ημέρας, αναδεικνυόμενος ως η πρώτη επιλογή για τους περισσότερους τηλεθεατές. Αυτή η επίδοση αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη για τον σταθμό, καθώς είχε προηγηθεί ένα 14,9% στις 2 του μήνα. Η σταθερή παρουσία του καναλιού στην κορυφή της τηλεθέασης, ιδιαίτερα σε ημέρες με σημαντικές μεταδόσεις, υπογραμμίζει την απήχηση του προγράμματός του.

Η επίδοση αυτή δείχνει την ικανότητα του ΣΚΑΪ να προσελκύει ένα ευρύ κοινό, ειδικά όταν το πρόγραμμά του περιλαμβάνει ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις. Η στρατηγική του σταθμού να επενδύει σε τέτοιου είδους γεγονότα οδηγεί σε υψηλές θέσεις στον πίνακα τηλεθέασης.

Ο ρόλος του ποδοσφαίρου στην επιτυχία

Η απευθείας μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ-Κηφισιάς για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε τον ΣΚΑΪ σε αυτή την υψηλή επίδοση. Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες αποτελούν συχνά πόλο έλξης για τους τηλεθεατές, και ο ΣΚΑΪ έχει επιτύχει να προσελκύσει το κοινό με αυτές τις μεταδόσεις.

Γενικότερα, ο σταθμός έχει δείξει ότι όποτε μεταδίδει ποδοσφαιρικούς αγώνες, επιτυγχάνει διψήφια νούμερα τηλεθέασης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επίδοση αυτή ξεπερνά το 11%, κάτι που επιβεβαιώνει την προτίμηση του κοινού για τις αθλητικές μεταδόσεις που προσφέρει ο ΣΚΑΪ.

Οι επιδόσεις των άλλων καναλιών

Στη δεύτερη θέση της τηλεθέασης βρέθηκε ο Alpha, ο οποίος κατέγραψε μια ελαφρά κάμψη 0,2% στη δυναμική του σε σχέση με την προηγούμενη Τετάρτη. Παρά τη μικρή αυτή μείωση, ο Alpha διατήρησε τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων επιλογών των τηλεθεατών, συνεχίζοντας να αποτελεί έναν από τους βασικούς παίκτες στην τηλεοπτική αγορά.

Το Mega ακολούθησε στην τρίτη θέση, συμπληρώνοντας την τριάδα των καναλιών με τις υψηλότερες επιδόσεις για την ημέρα. Η παρουσία του στην πρώτη τριάδα δείχνει τη σταθερή του πορεία και την απήχηση του προγράμματός του στο τηλεοπτικό κοινό.

Η πορεία του Open και οι πτωτικές τάσεις

Το Open αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά η τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών. Η επίδοση του σταθμού μεταβλήθηκε κατά 1,2%, κυρίως λόγω της μεσημεριανής ζώνης εκπομπών του και της ξένης ταινίας που προβλήθηκε στην prime time ζώνη. Αυτές οι επιλογές προγράμματος φάνηκε να επηρεάζουν σημαντικά τα ποσοστά τηλεθέασης του καναλιού.

Στον αντίποδα, πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε άλλα μεγάλα κανάλια, όπως ο ΑΝΤ1 και το Star. Επιπλέον, σχεδόν όλα τα κρατικά κανάλια κατέγραψαν επίσης μειωμένα ποσοστά τηλεθέασης την ίδια ημέρα. Αυτές οι μεταβολές υποδηλώνουν μια ανακατανομή του τηλεοπτικού κοινού, με τον ΣΚΑΪ να επωφελείται σημαντικά από τις αθλητικές του μεταδόσεις.

Συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο «The Voice»

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο ειδήσεων που αφορούν τον χώρο των media, συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκπομπή «The Voice» εξέφρασαν τη συγκίνησή τους. Οι δηλώσεις τους περιλάμβαναν φράσεις όπως «Α, ρε Γιώργο… πολύ νωρίς» και «Μακάρι να αγαπούσε τον εαυτό του πιο πολύ».

Με πληροφορίες από: Topontiki