Οι κωμικές σειρές που ετοιμάζουν τα κανάλια για τη σεζόν 2026-2027

Περίπου δέκα προτάσεις μυθοπλασίας με κωμικό πρόσημο είναι έτοιμες να διεκδικήσουν την προσοχή των τηλεθεατών κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026-2027. Τα τηλεοπτικά κανάλια έχουν επενδύσει σε σειρές που φιλοδοξούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του κοινού και να καλλιεργήσουν σταθερές συνήθειες τηλεθέασης. Από αειθαλείς επιστροφές μέχρι φρέσκες παραγωγές, η κωμωδία αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική τηλεόραση.

Οι κωμωδίες του Alpha

Μία από τις σειρές που επιστρέφουν και δεν χρειάζονται συστάσεις είναι η «αειθαλής και ακαταμάχητη» παραγωγή «Το σόι σου» στον Alpha. Οι οικογένειες Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν «ορεξάτοι» από τη Δευτέρα 21 του μήνα, στις 20:00, με ένα διπλό, χορταστικό επεισόδιο. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν νέα επεισόδια με σουρεαλιστικές και αναγνωρίσιμες καταστάσεις που έχουν αγαπηθεί από το κοινό.

Παράλληλα, η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» είναι επίσης έτοιμη για τον δεύτερο γύρο επεισοδίων της. Διαθέτει αρκετά κωμικά στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται για να αποφορτίζουν ευαίσθητες υποθέσεις και σχέσεις ανθρώπων με βαθμό δυσκολίας. Η πρεμιέρα της σειράς έχει προγραμματιστεί για τις 22 του μήνα, στις 20:00.

Στα υπόψη του σταθμού βρίσκεται και η ρομαντική κωμωδία «Ραντεβού με την Ευτυχία», σε σενάριο του Πάνου Αμαραντίδη. Η ιστορία της σειράς λέγεται ότι θα αναπτυχθεί σε 70 επεισόδια και διαθέτει ένα ελκυστικό καστ ηθοποιών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πάρουν «θέσεις» μπροστά από την κάμερα οι Μιχάλης Σαράντης, Ευγενία Σαμαρά, Γιώργος Γάλλος, Κώστας Μπερικόπουλος, Άννα Μάσχα και Ορέστης Χαλκιάς. Τα επεισόδια της σειράς θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του Alpha στο δεύτερο «μισό» της νέας σεζόν.

Οι προτάσεις του Mega

Το Mega μπαίνει «στο… πεδίο μάχης της τηλεθέασης» με τη σειρά «Κάμπινγκ», η οποία υπόσχεται απίθανα και περιπετειώδη απρόοπτα μεταξύ των ενοίκων του. Το κανάλι υπογραμμίζει ότι η σειρά θα χαρίσει από τη Δευτέρα 21/9, στις 21:00, στιγμές γέλιου αλλά και συγκίνησης, εστιάζοντας στη δικαιοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Επιπλέον, η τυπολογία της κωμωδίας στο κανάλι της Καλλιθέας εκπροσωπείται και από τη νέα κωμική τρυφερή σειρά με τίτλο «Νταντά της γειτονιάς». Η πρεμιέρα αυτής της παραγωγής υπολογίζεται να γίνει κάπου μέσα στον Οκτώβριο, προσθέτοντας ακόμα μία επιλογή στο κωμικό πρόγραμμα του Mega.

Ο ΑΝΤ1 και οι κωμικές του ιστορίες

Ο ΑΝΤ1 συνεχίζει με τους «Σούπερ ήρωες», μια σειρά την οποία σύστησε στο κοινό στις παρυφές του προηγούμενου Πάσχα. Νέα «απίθανα» στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ, με το προσωπικό και τους ιδιαίτερους πελάτες, ετοιμάζονται να προβληθούν. Η σειρά αναμένεται να προσφέρει νέες δόσεις γέλιου με τις γνωστές καταστάσεις.

Στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 περιλαμβάνεται επίσης η αστυνομική κωμική περιπετειώδης σειρά «IQ 160». Σε αυτή τη σειρά, νέα δεδομένα μπαίνουν στις ζωές των ηρώων, αλλάζοντας τους συσχετισμούς και διαμορφώνοντας νέες καταστάσεις. Ηθοποίοί, παρουσιαστές και περφόρμερς μπλέκονται σε απρόσμενους ρόλους, μέσα σε φρέσκες στοιχειωμένες καταστάσεις, προσφέροντας ένα διαφορετικό κωμικό ύφος.

Οι κωμωδίες της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ έχει επίσης ετοιμάσει το δικό της κωμικό πρόγραμμα για τη νέα σεζόν, αν και ο προγραμματισμός των δύο σειρών αναμένεται. Συγκεκριμένα, η δημόσια τηλεόραση θα προβάλει την κωμική σειρά «Κουτσουπιές» σε καθημερινή βάση, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αυτή η σειρά αναμένεται να προσφέρει καθημερινές στιγμές χαλάρωσης και γέλιου στους τηλεθεατές.

Για τα Σαββατοκύριακα, η σκυτάλη θα παραλαμβάνεται από τη σατιρική σειρά «TV Land». Αυτή η παραγωγή θα εστιάζει στα παρασκήνια μιας καθημερινής σαπουνόπερας και στα ευτράπελα που συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, προσφέροντας μια χιουμοριστική ματιά στον κόσμο της τηλεόρασης.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr