Προτάσεις ψυχαγωγίας για το Σαββατοκύριακο: Νέες σειρές, ταινίες και ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Οι επιλογές σε σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ για streaming στις διάφορες πλατφόρμες είναι ανεξάντλητες, προσφέροντας ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας σε όσους έχουν ελεύθερο χρόνο και διάθεση να καθίσουν μπροστά σε μια οθόνη. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το νέο περιεχόμενο περιλαμβάνει δύο νέες σειρές, δύο ταινίες και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Νέες σειρές για το Σαββατοκύριακο

Μία από τις προτάσεις είναι μια απολαυστική κωμωδία από τη δημιουργό του «Fleabag», Phoebe Waller-Bridge, η οποία έκανε «ζέσταμα» με αυτή τη σειρά. Η υπόθεση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα έξι νεαρών ατόμων, ηλικίας 20 με 30 ετών, οι οποίοι συγκατοικούν και εργάζονται ως φύλακες κτιρίου σε ένα μεγάλο, εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο. Η σειρά προσφέρει ιδιοσυγκρασιακό χιούμορ και συναίσθημα, εξερευνώντας τα νιάτα που αναζητούν τον δρόμο τους στη ζωή.

Μία ακόμη νέα σειρά είναι μια animation παραγωγή από τον δημιουργό του «The Good Place», Andrew Law. Η ιστορία ακολουθεί τον Andrew και την Eunice, οι οποίοι προσπαθούν να διδάξουν στην αδερφή τους, Ruthie, τη χαρά των ατελειών, αφού εκείνη τα «τινάζει» όλα στον αέρα. Παράλληλα, η Ruthie τους βοηθά να ενηλικιωθούν, δημιουργώντας μια ιστορία γεμάτη μαθήματα ζωής και ανάπτυξης.

Κινηματογραφικές προτάσεις

Στις κινηματογραφικές επιλογές ξεχωρίζει η βραβευμένη γαλλική δραμεντί «Call My Agent!», η οποία, μετά από τέσσερις επιτυχημένες σεζόν που προβλήθηκαν από το 2015 έως το 2020, μεταφέρεται τώρα στη μεγάλη οθόνη ως ταινία. Η πλοκή διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο του πρακτορείου ταλέντων ASK. Η Andréa βρίσκεται αντιμέτωπη με την απώλεια του πρωταγωνιστή της λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, γεγονός που την αναγκάζει να προσπαθήσει να ξαναφέρει κοντά την παλιά ομάδα.

Μια άλλη πρόταση έρχεται από τον Pedro Almodóvar, με μια ταινία που αφηγείται την ιστορία μιας σκηνοθέτιδας διαφημιστικών, η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, ο οποίος εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Με αμφιβολίες για τη σχέση της και προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αποφασίζει να αφήσει για λίγο τη Μαδρίτη και να ταξιδέψει σε ένα νησί παρέα με την καλή της φίλη. Παράλληλα, ένας διάσημος σκηνοθέτης αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή, δημιουργώντας παράλληλες αφηγήσεις.

Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η ΕΡΤ, με αφορμή τον Γιώργο Μαζωνάκη, θα μεταδώσει σε επανάληψη ένα επεισόδιο από τη σειρά «Τα Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά. Το συγκεκριμένο επεισόδιο φέρει τον τίτλο «Ένα θαύμα» και είχε ως special guest τον αγαπημένο τραγουδιστή, προσφέροντας ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό αφιέρωμα.

Με πληροφορίες από: oneman.gr