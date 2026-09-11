Η εκπομπή «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο σημείωσε ρεκόρ τετραετίας στην τηλεθέαση

Η ενημερωτική εκπομπή «Live News», με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο τιμόνι της παρουσίασης, κατέγραψε ένα σημαντικό ρεκόρ τηλεθέασης τετραετίας το απόγευμα της Πέμπτης. Η έντονη επικαιρότητα των ημερών οδήγησε ένα μεγάλο μέρος των τηλεθεατών να επιλέξουν την εκπομπή για την ενημέρωσή τους. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την πρωταγωνιστική θέση που κατέχει η εκπομπή στην απογευματινή ζώνη.

Ρεκόρ τετραετίας στην τηλεθέαση

Η εκπομπή «Live News» σημείωσε την καλύτερη επίδοσή της στα τελευταία τέσσερα χρόνια, καταγράφοντας ιστορικά ποσοστά τηλεθέασης. Η προσήλωση της δημοσιογραφικής ομάδας του Νίκου Ευαγγελάτου στην ταχύτητα της πληροφορίας και στην εις βάθος ανάλυση της επικαιρότητας φαίνεται να αποτελεί βασικό παράγοντα αυτής της επιτυχίας.

Η πυκνή επικαιρότητα των ημερών έκανε μεγάλο μέρος των τηλεθεατών να εμπιστευτούν την ενημέρωσή τους στον Νίκο Ευαγγελάτο και την ομάδα του «Live News». Αυτή η εμπιστοσύνη μεταφράστηκε σε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, το οποίο αναδεικνύει την επιρροή της εκπομπής στο τηλεοπτικό τοπίο της απογευματινής ζώνης.

Εντυπωσιακά ποσοστά στο δυναμικό κοινό

Συγκεκριμένα, το «Live News» κατέγραψε την καλύτερη επίδοσή του στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών, ένα κοινό που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τις τηλεοπτικές μετρήσεις. Το ποσοστό τηλεθέασης που σημειώθηκε σε αυτή την κατηγορία ήταν 28,5%, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την εκπομπή τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την ισχυρή απήχηση της εκπομπής σε ένα κοινό στρατηγικής σημασίας. Η προσέγγιση του Νίκου Ευαγγελάτου και της ομάδας του στην παρουσίαση των ειδήσεων φαίνεται να βρίσκει σταθερή ανταπόκριση στους τηλεθεατές αυτής της ηλικιακής ομάδας, καθιστώντας την εκπομπή πρώτη επιλογή για την απογευματινή ενημέρωση.

Υψηλή τηλεθέαση και στο σύνολο του κοινού

Πέρα από την εξαιρετική επίδοση στο δυναμικό κοινό, το «Live News» σημείωσε επίσης υψηλή τηλεθέαση και στο σύνολο του κοινού. Το ποσοστό που κατέγραψε η εκπομπή σε αυτή την κατηγορία ανήλθε στο 26%, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη αποδοχή της σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες.

Η επιτυχία της εκπομπής δεν περιορίστηκε σε αυτά τα στοιχεία, καθώς σε επιμέρους κοινό, η τηλεθέαση εκτοξεύθηκε ακόμη πιο ψηλά, ξεπερνώντας το εντυπωσιακό ποσοστό του 39%. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν την ευρεία απήχηση της εκπομπής και την ικανότητά της να προσελκύει ένα μεγάλο και ποικιλόμορφο τηλεοπτικό κοινό, διατηρώντας την πρωταγωνιστική της θέση.

Καθολική επικράτηση έναντι του ανταγωνισμού

Η επικράτηση του «Live News» έναντι των ανταγωνιστικών εκπομπών στην ίδια ζώνη μετάδοσης ήταν καθολική. Η διαφορά στα ποσοστά τηλεθέασης ήταν ιδιαίτερα σημαντική, διαμορφώνοντας ένα χάσμα τουλάχιστον 20,6 ποσοστιαίων μονάδων.

Αυτό το μεγάλο προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εκπομπής στην απογευματινή ενημέρωση. Η εμπιστοσύνη των τηλεθεατών στον Νίκο Ευαγγελάτο και την ομάδα του, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική προσέγγιση στην επικαιρότητα, οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα που καθιστά το «Live News» κυρίαρχο στην τηλεοπτική του ζώνη.

Με πληροφορίες από: Reader