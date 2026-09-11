Η Φαίη Σκορδά στο σαββατοκύριακο του ΑΝΤ1: Νέα εκπομπή έρχεται σε έναν μήνα

Οριστικές είναι, όπως όλα δείχνουν, οι αποφάσεις για τη Φαίη Σκορδά στον ΑΝΤ1. Η νέα εκπομπή που θα παρουσιάσει αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε έναν μήνα, εντασσόμενη στο νέο πρόγραμμα του καναλιού. Η παρουσία της Φαίης στην πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις προσπάθειες του ΑΝΤ1 για τη συγκεκριμένη ζώνη.

Η νέα προσπάθεια του ΑΝΤ1 στο σαββατοκύριακο

Ο ΑΝΤ1 καταβάλλει επί τέσσερα συνεχή χρόνια μια προσπάθεια για να δημιουργήσει ένα σωστό «χτίσιμο» στην πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ποτέ δεν δίνεται ο απαραίτητος χρόνος ώστε να «δέσουν» τα υλικά μεταξύ τους.

Προηγούμενες εκπομπές, όπως αυτές με τη Μαγγίρα, οι Weekenders, η Τσολάκη και η Καραβάτου, δεν είχαν την αναμενόμενη τύχη. Ίσως η Φαίη Σκορδά να έχει στην τσέπη της το «κοκκαλάκι της νυχτερίδας», κάτι που θα της χρειαστεί φέτος, ειδικά μετά τη δική της «περιπέτεια» με τη λήξη της συνεργασίας της στο MEGA.

Ωράριο και περιεχόμενο της εκπομπής

Η απόφαση για την ώρα μετάδοσης της νέας εκπομπής έχει «κλειδώσει» για τις 10:00 – 13:00, όπως αναφέρει ο Γρηγόρης Μελάς. Πρόκειται για ένα τρίωρο αμιγώς ψυχαγωγικό πρόγραμμα αυτή τη φορά.

Ο ΑΝΤ1 φαίνεται να «έριξε λίγο νερό στο κρασί του» με αυτή την επιλογή, επιδιώκοντας να προσελκύσει όσους δεν επιθυμούν 24ωρη ενημέρωση. Η ενημέρωση θα γίνεται «εμβόλιμα» και μόνο εφόσον υπάρχει ανάγκη λόγω επικαιρότητας. Η καθυστερημένη πρεμιέρα παρέχει στο κανάλι το περιθώριο να κάνει αναπροσαρμογές στις στήλες και στη δομή της εκπομπής, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Οι αλλαγές πίσω από τις κάμερες και η ομάδα

Για να υπάρξει μια νέα συνταγή και μια νέα εκπομπή με καλύτερα αποτελέσματα από τις προηγούμενες, απαιτούνται ριζικές αλλαγές, ακόμα και στο κοντρόλ. Ωστόσο, όπως μαθαίνουμε, δεν θα γίνει ολική αλλαγή στις προηγούμενες ομάδες που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες.

Παράλληλα, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα όλα τα ραντεβού για τη στελέχωση της δημοσιογραφικής ομάδας της Φαίης Σκορδά. Για τις θέσεις αυτές υπάρχει αρκετός συνωστισμός, αλλά μόνον τέσσερις συνεργάτες θα έχουν τη δική τους καρέκλα στο πάνελ της εκπομπής.

Η παρουσία της Φαίης Σκορδά στο κανάλι

Η παρουσιάστρια έδωσε το παρών στη συγκέντρωση των στελεχών και των παρουσιαστών του ΑΝΤ1 την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Αυτή η εμφάνιση σηματοδότησε την επίσημη ένταξή της στο δυναμικό του σταθμού.

Επιπλέον, η Φαίη Σκορδά έκανε και την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram ως μέλος του τηλεοπτικού σταθμού, επιβεβαιώνοντας έτσι τη νέα της συνεργασία και την προετοιμασία για την επερχόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Το δείπνο των στελεχών και παρουσιαστών

Λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και στελέχη του ΑΝΤ1 συναντήθηκαν σε ένα δείπνο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού.

Η βραδιά αυτή έφερε γύρω από το ίδιο τραπέζι τους ανθρώπους της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας του καναλιού. Έδωσε την ευκαιρία σε γνώριμα και νέα πρόσωπα να συναντηθούν μακριά από τα πλατό, εν όψει της νέας σεζόν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis