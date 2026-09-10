Μπλε Ώρες: Γνωρίστε τους βασικούς χαρακτήρες της νέας δραματικής σειράς

Οι «Μπλε Ώρες», η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21.00, με την ιστορία της Εύας και του Άγγελου να παίρνει θέση στην οθόνη. Η σειρά διαδραματίζεται στο γραφικό Πήλιο και υπόσχεται ένα μείγμα έρωτα, πάθους, μυστηρίου, συγκρούσεων, ανατροπών, αλλά και τραγωδιών.

Οι κεντρικοί ήρωες και οι οικογένειές τους

Η Εύα είναι μια ρομαντική και ευαίσθητη κοπέλα, η οποία έχασε τους γονείς της σε μικρή ηλικία και μεγάλωσε με τη θεία της. Εργατική και αφοσιωμένη, δουλεύει στη γαλακτοβιομηχανία της περιοχής. Αν και είναι παντρεμένη με τον Διονύση, ο γάμος της έχει τελειώσει εδώ και καιρό, βρίσκοντας καταφύγιο στην αγκαλιά του Άγγελου.

Ο Άγγελος, από την πλευρά του, είναι ένας φιλόδοξος νέος που κατέχει θέση στελέχους στη γαλακτοβιομηχανία της οικογένειάς του. Είναι παντρεμένος με τη Λίζα και έχει μεγάλη αδυναμία στην κόρη του, Φιλίππα. Ωστόσο, ο γάμος του είναι συμβατικός και ο ίδιος βρίσκει τον έρωτα στο πρόσωπο της Εύας, ενώ παραμένει παντρεμένος.

Πρόσωπα που καθορίζουν τις εξελίξεις

Ένας καρδιοχειρουργός, μετά τη συνταξιοδότησή του, επιστρέφει στον τόπο καταγωγής του, το Πήλιο, αναζητώντας ηρεμία. Είναι πατέρας δύο παιδιών, της Νικολέτας και του Στράτου, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην περιοχή. Ο χαρακτήρας του είναι ντόμπρος, δεν μασάει τα λόγια του, δεν χαρίζεται σε κανέναν και δεν πιστεύει στις δεύτερες ευκαιρίες.

Ο συνιδιοκτήτης της γαλακτοβιομηχανίας ΑΧΝΑΓΑΛ είναι επίσης ιδιοκτήτης ενός πεντάστερου ξενοδοχείου στη Σκιάθο. Περιγράφεται ως δίκαιος, τρυφερός και καλόκαρδος, αλλά και αυστηρός όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Είναι παντρεμένος με τη Στέλλα από τα νιάτα τους, έχοντας έναν ευτυχισμένο και υγιή γάμο, και είναι πατέρας δύο γιων, του Άγγελου και του Πέτρου.

Άλλοι βασικοί χαρακτήρες

Η θεία της Εύας ανέλαβε την ανατροφή της ανιψιάς της μετά τον θάνατο των γονιών της, μεγαλώνοντάς την σαν κόρη της και κάνοντας τα πάντα για την ευτυχία της. Είναι ανεξάρτητη και ελεύθερο πνεύμα, βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη και είναι ιδιοκτήτρια ενός all day bar στην Τσαγκαράδα, διατηρώντας καλές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της.

Ο διοικητής του τμήματος της περιοχής είναι ένας μοναχικός άνθρωπος, απορροφημένος στη δουλειά του. Μάλλον απαισιόδοξος και ρεαλιστής, δεν μασάει τα λόγια του. Εγκαταστάθηκε στο Πήλιο μετά τον βίαιο θάνατο της γυναίκας του και διατηρεί φιλική σχέση με την Ελένη.

Μια ανεξάρτητη, χωρισμένη γυναίκα, με προσωπική περιουσία, μετακόμισε στο Πήλιο για να είναι κοντά στην κόρη της, Ολυμπία, αλλά και για να αναζητήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Κυνική και αθυρόστομη, έχει μάθει να παίρνει αυτό που θέλει, χωρίς να υπολογίζει τα αισθήματα των άλλων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr