Το «Σόι σου» επιστρέφει στον Alpha για 7η σεζόν με διπλό επεισόδιο και guest εμφανίσεις

Η επιτυχημένη σειρά «Το Σόι σου» ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες του Alpha για την 7η σεζόν της, με τους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους να γίνονται ξανά ένα. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 20:00, με ένα διπλό επεισόδιο που υπόσχεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές. Το ξεκίνημα της νέας σεζόν θα σηματοδοτηθεί από ένα μεγάλο πάρτι, στο οποίο θα κάνουν guest εμφανίσεις η Μαριέλα Σαββίδου και ο Γιάννης Βασιλώττος.

Η μεγάλη επιστροφή των Χαμπέων και Τριανταφύλλων

Τα δύο σόγια, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι, ξαναγίνονται «Το Σόι σου» στον Alpha, σηματοδοτώντας την έναρξη του 7ου κύκλου της σειράς. Η καθημερινότητα, όταν δύο σόγια γίνονται ένα, μετατρέπεται σε μια ξεκαρδιστική κωμωδία, όπως αποδεικνύουν περίτρανα οι δύο οικογένειες.

Μέσα από τις περιπέτειές τους, οι χαρακτήρες μαλώνουν, παρεξηγούνται, μονιάζουν και αγαπιούνται, όλα σε υπερθετικό βαθμό. Αυτή η δυναμική είναι που έχει αγαπηθεί από το κοινό και συνεχίζει να προσφέρει άφθονο γέλιο.

Γεμάτη γέλιο η νέα σεζόν

Ο 7ος κύκλος της οικογενειακής κωμωδίας υπόσχεται απρόβλεπτες καταστάσεις και νέους guest ηθοποιούς, με τη σειρά να «απογειώνεται» στα νέα επεισόδια. Οι λατρεμένοι χαρακτήρες εγγυώνται άφθονο γέλιο και μοναδικές τηλεοπτικές βραδιές για τους τηλεθεατές.

Τα πρώτα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα μαρτυρούν ότι όλα κυλούν απολύτως… φυσιολογικά στα δύο σόγια, προετοιμάζοντας το έδαφος για νέες ξεκαρδιστικές στιγμές.

Οι αγαπημένοι χαρακτήρες σε νέες περιπέτειες

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς επιστρέφουν με τις γνωστές τους συνήθειες και νέες περιπέτειες. Οι δύο Βαγγέληδες, ο παππούς και ο εγγονός, συνεχίζουν τις «συνομωσίες» τους, προσφέροντας στιγμές γέλιου με τις αστείες τους πλεκτάνες.

Η απολαυστική Αλεξάνδρα εμφανίζεται σε τρελά κέφια, ενώ η Αφρούλα και η Φωτούλα κάνουν ξανά και ξανά την εμφάνισή τους, δημιουργώντας νέες «καταστροφές». Παράλληλα, τα απερίγραπτα μπλεξίματα της Μπέλας αναμένεται να προσφέρουν μοναδικές στιγμές.

Ένα φθινοπωρινό ραντεβού γεμάτο οικογενειακές στιγμές

Τα οικογενειακά τραπέζια, που δε σταματούν ποτέ και ξεχειλίζουν αγάπη, θα αποτελέσουν και πάλι αναπόσπαστο κομμάτι της σειράς. Όλα αυτά αποτελούν μόνο μια μικρή γεύση από όσα πρόκειται να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές.

Το πιο αγαπημένο «Σόι» της ελληνικής τηλεόρασης δίνει ξανά ραντεβού το φθινόπωρο, υποσχόμενο νέες, ακόμη πιο τρελές, αγαπησιάρικες και οικογενειακές περιπέτειες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr