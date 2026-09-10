Η τηλεθέαση του Alpha στην κορυφή για τρίτη συνεχόμενη ημέρα

Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha συνέχισε την ανοδική του πορεία στην τηλεθέαση, καταγράφοντας για τρίτη διαδοχική ημέρα την πρωτιά στις προτιμήσεις του κοινού. Η επίδοση αυτή του επέτρεψε να αυξήσει περαιτέρω την απόστασή του από τους ανταγωνιστές του, εδραιώνοντας τη θέση του στην κορυφή του τηλεοπτικού τοπίου.

Η κυριαρχία του Alpha

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η εταιρεία μετρήσεων Nielsen, ο Alpha αναδείχθηκε για ακόμη μία ημέρα ο πρώτος σε τηλεθέαση σταθμός. Η πρωτιά του δεν αφορά μόνο το σύνολο της ημερήσιας τηλεθέασης, αλλά επεκτείνεται και στο συνολικό πρόγραμμα που μεταδίδει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή η σταθερή επίδοση, η οποία βελτιώνεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, υπογραμμίζει μια ξεκάθαρη τάση στην προτίμηση των τηλεθεατών.

Ο σταθμός κατάφερε να διευρύνει την απόσταση που τον χωρίζει από τους υπόλοιπους τηλεοπτικούς φορείς, γεγονός που καταδεικνύει την ισχυρή του θέση στην αγορά. Η συνεχής άνοδος και η διατήρηση της πρώτης θέσης αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της πορείας του Alpha, όπως καταγράφεται από τις μετρήσεις τηλεθέασης.

Η ανατροπή του ΣΚΑΪ και η μάχη με το Mega

Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων των τηλεθεατών σημειώθηκε μια αξιοσημείωτη ανατροπή, καθώς ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ αναδείχθηκε ως η δεύτερη επιλογή του κοινού. Ο ΣΚΑΪ κατάφερε να περάσει μπροστά από το Mega, αν και η διαφορά μεταξύ των δύο σταθμών ήταν οριακή. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια δυναμική ανακατανομή των δυνάμεων στη δεύτερη ζώνη τηλεθέασης.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση παραμένει έντονη, με τον ΣΚΑΪ να κερδίζει έδαφος και να προσπερνά το Mega, έστω και με μικρή διαφορά. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν μια συνεχή μεταβολή στις προτιμήσεις του κοινού, διαμορφώνοντας ένα ανταγωνιστικό τοπίο στην ελληνική τηλεόραση.

Η σταθερότητα του Open

Το Open, από την πλευρά του, διατήρησε τη θέση του στην τηλεοπτική κατάταξη, παραμένοντας σταθερά στην τέταρτη θέση. Ο σταθμός σημείωσε επίσης μια μικρή βελτίωση στην επίδοσή του, γεγονός που καταδεικνύει μια θετική τάση. Η βελτίωση αυτή παρατηρήθηκε σε σχέση με την τηλεθέαση που κατέγραψε την προηγούμενη Τρίτη.

Η διατήρηση της τέταρτης θέσης και η μικρή ανοδική τάση στην τηλεθέαση του Open δείχνουν μια σταθεροποίηση της θέσης του σταθμού στον τηλεοπτικό χάρτη. Παρά τη μικρή βελτίωση, η επίδοση αυτή συμβάλλει στην εδραίωση του Open μεταξύ των κορυφαίων καναλιών.

Οι υπόλοιποι σταθμοί στην κατάταξη

Τις επόμενες θέσεις της τηλεοπτικής κατάταξης κατέλαβαν το Star και ο ΑΝΤ1. Οι δύο αυτοί σταθμοί πλασαρίστηκαν στην πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα, ακολουθώντας τους προηγούμενους από μια ορισμένη απόσταση. Η παρουσία τους στις συγκεκριμένες θέσεις διαμορφώνει την εικόνα της μεσαίας ζώνης της τηλεθέασης.

Πιο πίσω στην κατάταξη, και σε μεγαλύτερη απόσταση από τους πρώτους, βρέθηκαν τα κρατικά κανάλια. Την εικόνα συμπλήρωσε το MAK TV, το οποίο επίσης ακολουθούσε από απόσταση τους υπόλοιπους σταθμούς. Η συνολική εικόνα της τηλεθέασης αναδεικνύει τις προτιμήσεις του κοινού για την εν λόγω ημέρα, όπως αυτές καταγράφηκαν από τις αρμόδιες εταιρείες μετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki