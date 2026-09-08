Η δημοσιογράφος Μίνα Καραμήτρου, η οποία προσφάτως εντάχθηκε στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με την αποχώρησή της από το Open. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» το μεσημέρι της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, η κυρία Καραμήτρου διευκρίνισε τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να φύγει από το κανάλι και την καθημερινή εκπομπή «10 Παντού». Όπως τόνισε, η αιτία της αποχώρησής της δεν ήταν ούτε οικονομικής φύσης ούτε κάποια επαγγελματική δυσαρέσκεια, αλλά ένα ζήτημα προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο δεν θέλησε να μοιραστεί δημοσίως.

Ο καθαρά προσωπικός λόγος της αποχώρησης

Η Μίνα Καραμήτρου υπογράμμισε με σαφήνεια ότι η απόφασή της να εγκαταλείψει το Open δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με οικονομικές απολαβές ή με οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με την επαγγελματική της πορεία και τις συνθήκες εργασίας στο κανάλι. «Δεν αλλάζω εγώ για τις προτάσεις ούτε για τα λεφτά. Δεν ήταν το θέμα επαγγελματικό. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο επαγγελματικό από το Open», δήλωσε χαρακτηριστικά, διαλύοντας κάθε σχετική φήμη.

Αντιθέτως, η γνωστή δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο πραγματικός λόγος της αποχώρησής της ήταν ένα καθαρά προσωπικό θέμα που προέκυψε και το οποίο δεν μπορούσε να προσπεράσει. Δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να αναφερθεί σε λεπτομέρειες αυτού του ζητήματος, καθώς δεν έχει δώσει ποτέ τέτοιου είδους δικαιώματα για να συζητήσει προσωπικά θέματα δημοσίως, διατηρώντας την ιδιωτικότητά της.

Οι ανθρώπινες σχέσεις και η αναφορά στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο

Παρά την επαγγελματική της αλλαγή, η κυρία Καραμήτρου εξέφρασε την πεποίθησή της ότι οι ανθρώπινες σχέσεις και οι συνεργασίες που δημιουργούνται στον χώρο της δημοσιογραφίας δεν ακυρώνονται. «Εγώ δεν πιστεύω ότι επειδή έχεις φύγει από κάπου ακυρώνονται όλα, ακυρώνονται οι άνθρωποι, αυτό που είχες. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι, επειδή ζούμε και σε μια πιάτσα, δεν ακυρώνονται. Αυτούς που έχεις εδώ», σημείωσε, τονίζοντας τη σημασία των δεσμών που αναπτύσσονται.

Ιδιαίτερη και συγκινητική αναφορά έκανε στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, τον οποίο άφησε εκτός της όλης ιστορίας της αποχώρησης. «Από όλη αυτή την ιστορία θα αφήσω απ’ έξω τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο», είπε. Εξήγησε ότι συχνά του έλεγε «είσαι ο δημοσιογραφικός μου μπαμπάς», με εκείνον να της απαντά «όχι μπαμπάς, σε παρακαλώ, θα λες η μικρή μου αδερφή». Η δημοσιογράφος υπογράμμισε τη στενή σχέση που τους συνδέει, δηλώνοντας με έμφαση ότι ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος «είναι εδώ και θα μείνει πάντα εδώ» στη μνήμη και την καρδιά της.

Η φιλοσοφία της ζωής και το βλέμμα μπροστά

Η Μίνα Καραμήτρου εξήγησε περαιτέρω την απόφασή της, δηλώνοντας: «Προέκυψε κάτι καθαρά προσωπικό, το οποίο είπα ότι δεν μπορώ να το προσπεράσω, δεν μπορώ να το αφήσω πίσω, οπότε καλύτερα να ανοίξω μια καινούργια πόρτα, να κάνω κάτι άλλο». Η δημοσιογράφος τόνισε την επιθυμία της να κοιτάζει πάντα μπροστά, χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική αναλογία με το παρμπρίζ του αυτοκινήτου, το οποίο είναι μεγάλο σε σχέση με τον καθρέφτη.

«Και επειδή, ξέρετε, μ’ αρέσει να κοιτάω μόνο μπροστά. Όπως λέω πάρα πολύ συχνά, στα αυτοκίνητα το μπροστινό παρμπρίζ είναι το μεγάλο, γιατί πρέπει να κοιτάς μπροστά. Άμα είναι να κοιτάξεις πίσω, θα κοιτάξεις το μικρό καθρεφτάκι, που είναι και μικρό. Θα κοιτάμε τώρα πίσω; Είναι η φιλοσοφία της ζωής μου αυτή», ανέφερε, περιγράφοντας τη στάση της απέναντι στις αλλαγές και το μέλλον.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η κυρία Καραμήτρου υπογράμμισε ότι δεν αναζητά τις σιγουριές στην επαγγελματική της πορεία και ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά όταν δεν αισθάνεται καλά. «Δεν κοιτάζω εγώ τις σιγουριές. Απλώς όταν δεν νιώθω καλά, δεν μπορώ εγώ. Άμα εμένα με στριμώξεις, δεν αισθάνομαι καλά», κατέληξε, περιγράφοντας την προσωπική της ευαισθησία και τις προτεραιότητές της.

Με πληροφορίες από: Topontiki