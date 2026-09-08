Το GNTM επιστρέφει στις 21 Σεπτεμβρίου με ανανεωμένη ομάδα και δοκιμασίες

Το GNTM ετοιμάζεται να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς δέκτες του Star, παρουσιάζοντας έναν πιο σύγχρονο, απαιτητικό και fashion κύκλο. Η πρεμιέρα του διαγωνισμού έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με στόχο να αναδείξει πρόσωπα που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την εμφάνισή τους, αλλά και για την προσωπικότητα, την πειθαρχία και τη μοναδική τους ταυτότητα.

Ο νέος κύκλος και οι αλλαγές

Ο διαγωνισμός που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης ανοίγει έναν νέο κύκλο, ανεβάζοντας τον πήχη της μόδας. Το GNTM 7 φέρνει μια νέα εποχή με υψηλή αισθητική, ανατροπές, απαιτητικές δοκιμασίες και ασταμάτητη δράση.

Η παραγωγή αναζητά τα πρόσωπα που διαθέτουν τα προσόντα, την προσωπικότητα και τη θέληση για να ξεχωρίσουν στον απαιτητικό χώρο της μόδας. Η ανανεωμένη και δυναμική ομάδα του reality show συνδυάζει εμπειρία, αισθητική και μια σύγχρονη ματιά στον χώρο.

Η ομάδα των κριτών και η creative director

Στην κριτική επιτροπή και την ομάδα του GNTM 7 εντάσσονται καταξιωμένα πρόσωπα του χώρου. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει διπλό πρωταγωνιστικό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής. Με σημαντική πορεία στις διεθνείς πασαρέλες και βαθιά γνώση του χώρου, φέρνει στο GNTM τη σύγχρονη οπτική και την πολύτιμη εμπειρία της αγοράς της μόδας.

Ο Λάκης Γαβαλάς επιστρέφει στο GNTM ως κριτής, καταθέτοντας την ξεχωριστή του αισθητική και την πολυετή διαδρομή του. Με το ιδιαίτερο στιλ, την αμεσότητα και το έντονο fashion ένστικτό του, θα αξιολογήσει τους διαγωνιζόμενους με τη μοναδική οπτική ενός ανθρώπου που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη βιομηχανία της μόδας.

Η Μπέττυ Μαγγίρα εντάσσεται επίσης στην κριτική επιτροπή, προσθέτοντας τη δική της στυλιστική άποψη. Με την έντονη προσωπικότητα, την πολυετή εμπειρία και το τηλεοπτικό της ένστικτο, θα δώσει έμφαση όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και στη γοητεία, στον χαρακτήρα και στην αμεσότητα που κάνουν κάποιον να ξεχωρίζει μπροστά στον φακό.

Ο καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας Άγγελος Μπράτης επιστρέφει στο GNTM ως κριτής, φέρνοντας την υψηλή του αισθητική, την εμπειρία και τη βαθιά γνώση του χώρου. Αναζητά πρόσωπα με χαρακτήρα, αυθεντικότητα και πραγματική δυναμική, ικανά να εξελιχθούν και να αποκτήσουν τη δική τους θέση στον κόσμο της μόδας.

Τέλος, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει ως Creative Director. Η αγαπημένη και εμβληματική φυσιογνωμία του GNTM, με το ξεχωριστό της ταμπεραμέντο και το αστείρευτο πάθος της για τη μόδα, θα δώσει τη δημιουργική και καλλιτεχνική της υπογραφή σε κάθε concept και φωτογράφιση, μετατρέποντας το set σε μια ολοκληρωμένη fashion εμπειρία και δοκιμάζοντας τα όρια των υποψηφίων.

Οι δοκιμασίες και η φιλοσοφία του διαγωνισμού

Η εντυπωσιακή και ανατρεπτική έναρξη του φετινού διαγωνισμού αναμένεται να δώσει μια λαμπερή γεύση του τι θα ακολουθήσει. Σε κάθε επεισόδιο, μέσα από δυναμικές φωτογραφίσεις, οι υποψήφιοι θα καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να ξεχωρίσουν στον απαιτητικό χώρο της μόδας.

Με πληροφορίες από: zappit.gr