Η Στέλλα Γκαντώνα και ο Ντίνος Σιωμόπουλος επέστρεψαν για την έβδομη τηλεοπτική τους σεζόν με την εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» στον τηλεοπτικό αέρα του Μεγάλου Καναλιού. Το πρωί του Σαββάτου, οι δύο δημοσιογράφοι είπαν την πρώτη τους καλημέρα στους τηλεθεατές, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας περιόδου.

Η επιστροφή του «MEGA Σαββατοκύριακο»

Το «MEGA Σαββατοκύριακο» επανήλθε στις οθόνες των τηλεθεατών για έβδομη συνεχόμενη χρονιά. Η εκπομπή, που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού, ξεκίνησε τη νέα της σεζόν με τους γνωστούς παρουσιαστές της.

Οι Στέλλα Γκαντώνα και Ντίνος Σιωμόπουλος υποδέχθηκαν το κοινό, δίνοντας την υπόσχεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν θα μεταδίδουν όλα όσα συμβαίνουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, κρατώντας τους τηλεθεατές ενήμερους για την επικαιρότητα.

Οι δηλώσεις των παρουσιαστών

Η πρεμιέρα συνοδεύτηκε από δηλώσεις των δύο παρουσιαστών, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη μακροχρόνια συνεργασία τους με χιούμορ και ενθουσιασμό. Η Στέλλα Γκαντώνα σχολίασε χαρακτηριστικά: «Εμείς ταιριάζουμε! Έχουμε επιστρέψει με ένα τραγούδι γεμάτο νόημα, γιατί αυτή η… κολόνια κρατάει 7 ολόκληρα χρόνια κι αλλάζουμε σπάνια άρωμα εμείς εδώ να ξέρετε. Οι κολόνιες δεν είναι για να αλλάζονται έτσι εύκολα, Ντίνο μου».

Από την πλευρά του, ο Ντίνος Σιωμόπουλος επιβεβαίωσε την αρμονία της συνεργασίας τους, τονίζοντας τη συνέχεια και τη σταθερότητα της σχέσης τους με το κοινό. «Ταιριάζουμε και το αποδεικνύουμε για 7η σεζόν! Είναι σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Εδώ είμαστε, χαιρόμαστε! Όπως τους αφήσαμε, έτσι τους βρίσκουμε!», δήλωσε ο δημοσιογράφος, υπογραμμίζοντας την οικειότητα που έχει αναπτυχθεί με τους τηλεθεατές.

Άλλα θέματα από την τηλεοπτική επικαιρότητα

Στο ευρύτερο πλαίσιο της τηλεοπτικής και μιντιακής επικαιρότητας, αναφέρθηκαν και άλλα γεγονότα. Μεταξύ αυτών, παρουσιάστηκαν οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββάτου, προσφέροντας μια επισκόπηση των κύριων ειδήσεων.

Επιπλέον, έγινε λόγος για την τηλεθέαση της Πέμπτης (3/9), όπου το παιχνίδι ΠΑΟ- Νίκη Βόλου αναδείχθηκε νικητής στην κούρσα της τηλεθέασης. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του κοινού για τις αθλητικές μεταδόσεις.

Τέλος, η τηλεοπτική σεζόν φέρνει και άλλες επιστροφές και πρεμιέρες. Ο Χατζηνικολάου και η Ζαχαρέα αναφέρθηκαν στο πλαίσιο του «πολέμου των δελτίων», ενώ η Μαλέσκου με τη Ζαρίφη στο Open, το comeback της Αλεβίζου και της Λάσπα, καθώς και το restart της Ζιώγα στην ΕΡΤ, συμπληρώνουν την εικόνα των εξελίξεων στα τηλεοπτικά δρώμενα.

Με πληροφορίες από: Topontiki