Στον «πάγο» η βραδινή εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα, στην Κατερίνα Ζαρίφη το καμαρίνι του

Η βραδινή εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο Open παραμένει στον «πάγο», καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η παραμικρή προετοιμασία για το στήσιμο της συγκεκριμένης εκπομπής. Ο δημοσιογράφος είχε συμφωνήσει με τα στελέχη του καναλιού για ένα late night πρόγραμμα μετά το τέλος της προηγούμενης τηλεοπτικής περιόδου, το οποίο θα περιλάμβανε και σχολιαστικές ενότητες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν νεότερα για την εξέλιξη αυτού του πρότζεκτ, σε αντίθεση με άλλα προγράμματα του σταθμού που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Μια αξιοσημείωτη εξέλιξη είναι πως η Κατερίνα Ζαρίφη θα είναι η νέα ένοικος του καμαρινιού που χρησιμοποιούσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η συμφωνία για το late night πρόγραμμα

Ο δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε καταλήξει σε συμφωνία με τη διοίκηση του Open για την παρουσίαση μιας βραδινής εκπομπής. Η συμφωνία αυτή είχε επιτευχθεί μετά τη λήξη της προηγούμενης τηλεοπτικής περιόδου, με σκοπό τη δημιουργία ενός late night προγράμματος. Το περιεχόμενο της εκπομπής θα περιλάμβανε και σχολιαστικές ενότητες, προσφέροντας μια νέα οπτική στη βραδινή ζώνη του τηλεοπτικού σταθμού.

Για τη συμμετοχή του στην εν λόγω εκπομπή, είχε προχωρήσει σε συμφωνία και ο Πάνος Κατσαρίδης. Ο ρόλος του Πάνου Κατσαρίδη προβλεπόταν να είναι τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, συμβάλλοντας στην παραγωγή και την παρουσίαση του προγράμματος. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αφορούσαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δομή και τη θεματολογία της εκπομπής.

Απουσία προετοιμασίας και καθυστέρηση

Παρά τις συμφωνίες που είχαν γίνει, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η παραμικρή προετοιμασία για το στήσιμο της συγκεκριμένης εκπομπής του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Αυτή η έλλειψη ενεργειών έρχεται σε αντίθεση με την πορεία όλων των υπόλοιπων πρότζεκτς που ανήκουν στον τομέα του προγράμματος του Open. Δεν υπάρχουν νεότερα σχετικά με την έναρξη ή την προετοιμασία της βραδινής εκπομπής, αφήνοντας το μέλλον της αβέβαιο.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα κενό στον προγραμματισμό, καθώς η εκπομπή είχε συμφωνηθεί να παρουσιαστεί μετά τη λήξη της προηγούμενης τηλεοπτικής περιόδου. Η απουσία προόδου στην προετοιμασία της εκπομπής αποτελεί ένα σημείο που διαχωρίζει την πορεία της από τα υπόλοιπα προγράμματα του Ανοιχτού Καναλιού.

Οι προγραμματισμένες πρεμιέρες του Open

Σε αντίθεση με την εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα, άλλα προγράμματα του Open βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και έχουν καθοριστεί οι ημερομηνίες πρεμιέρας τους. Το «Ρεπορτάζ Τώρα» με τον Νάσο Γουμενίδη έχει προγραμματιστεί να βγει στον «αέρα» τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν για τη συγκεκριμένη εκπομπή.

Επιπλέον, η καινούργια βραδινή εκπομπή της Κατερίνας Λάσπα προχωρά κανονικά στον προγραμματισμό του σταθμού. Το ίδιο ισχύει και για το βραδινό κοινωνικό μαγκαζίνο «Κοινωνία Άνω Κάτω», το οποίο θα παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Αυτά τα πρότζεκτ δείχνουν την κινητικότητα του καναλιού σε άλλους τομείς του προγράμματος.

Μια ακόμη σημαντική πρεμιέρα αφορά τη νέα πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, με τίτλο «Μια Ελλάδα Παρέα». Η εκπομπή αυτή θα παρουσιάζεται από την Ιωάννα Μαλέσκου και την Κατερίνα Ζαρίφη. Η πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας το πρωινό πρόγραμμα του Open για το Σαββατοκύριακο.

Η μετακόμιση της Κατερίνας Ζαρίφη

Μία από τις εξελίξεις που έχουν προκαλέσει σχόλια και συζητήσεις στο κτίριο της Παιανίας, όπου εδρεύει το Ανοιχτό Κανάλι, αφορά την Κατερίνα Ζαρίφη. Η δημοσιογράφος θα είναι η νέα ένοικος του καμαρινιού που χρησιμοποιούσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν.

Αυτή η αλλαγή στον χώρο εργασίας εντός του σταθμού έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Η μετακόμιση της Κατερίνας Ζαρίφη στο συγκεκριμένο καμαρίνι αποτελεί ένα από τα σημεία που έχουν σχολιαστεί στο παρασκήνιο του τηλεοπτικού σταθμού, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στις εσωτερικές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader