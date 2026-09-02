Ο Νίκος Στραβελάκης αναμένεται να επιστρέψει στο πόστο του στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή «10 παντού» του Open την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μια κρίσιμη συνάντηση που είχε ο δημοσιογράφος την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου με τον γενικό διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης του καναλιού, Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Η απουσία του από την εκπομπή τις προηγούμενες ημέρες είχε προκαλέσει διάφορα ερωτηματικά σχετικά με το μέλλον του στο κανάλι.

Η συνάντηση με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο

Η κρίσιμη συνάντηση του Νίκου Στραβελάκη με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθεί το μέλλον του γνωστού δημοσιογράφου στο Open. Κατά τη διάρκεια του τετ α τετ, συζητήθηκαν αρκετά σημαντικά θέματα, με τους δύο δημοσιογράφους να καταλήγουν σε φιλικό κλίμα. Οι δύο άνδρες διατηρούν μία πολύ καλή σχέση, έχοντας μακροχρόνια συνεργασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση αυτή οδήγησε στην απόφαση ο Νίκος Στραβελάκης να επιστρέψει σύντομα στην εκπομπή «10 παντού», στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου. Συγκεκριμένα, η επιστροφή του ορίστηκε για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, αφού πρώτα ρυθμιστούν και κάποιες άλλες εκκρεμότητες.

Η απουσία από την εκπομπή «10 παντού»

Οι φήμες για το τι συμβαίνει στην πρωινή εκπομπή του Open «10 παντού» είχαν οργιάσει τις προηγούμενες ημέρες. Ο Νίκος Στραβελάκης απουσίαζε από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Open την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου. Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου είχε αναφέρει τότε πως ο δημοσιογράφος αντιμετώπιζε κάποια «δυσκολία», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες στο τηλεοπτικό κοινό.

Λίγες ώρες αργότερα την ίδια ημέρα, ο Νίκος Στραβελάκης έδωσε κανονικά το παρόν στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Real Fm. Αυτό δημιούργησε νέα ερωτηματικά σχετικά με το τι πραγματικά συνέβαινε στο παρασκήνιο της πρωινής εκπομπής του Open. Το απόγευμα της 1ης Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Στραβελάκης δεν συμμετείχε ούτε στη σύσκεψη για το στήσιμο της επόμενης εκπομπής, με τον δημοσιογράφο Αντώνη Κρητικό να βρίσκεται στη θέση του. Η απουσία του συνεχίστηκε και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, χωρίς αυτή τη φορά να γίνει η παραμικρή αναφορά από την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η οποία εκθείασε τον Αντώνη Κρητικό για την παρουσία του.

Το κλίμα στο παρασκήνιο της εκπομπής

Πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ψυχρό κλίμα μεταξύ του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου από την αρχή της εκπομπής. Σε κάποια στιγμή, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου φέρεται να πήρε την πρωτοβουλία να συζητήσει με τον συμπαρουσιαστή της, επιχειρώντας να οριοθετήσει την επαγγελματική τους σχέση σε ήρεμο κλίμα. Παρά τις προσπάθειες, κανείς δεν γνώριζε με βεβαιότητα τι επρόκειτο να συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Στο παρασκήνιο, γίνονταν προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι, καθώς η εκπομπή είχε μόλις ξεκινήσει μια δύσκολη χρονιά. Η επιστροφή του Νίκου Στραβελάκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου αναμένεται να δώσει τέλος στην αβεβαιότητα που επικρατούσε τις τελευταίες ημέρες.

Αλλαγές και νέες αρμοδιότητες

Πριν από τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Αντώνης Κρητικός βρέθηκε στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, καλύπτοντας το κενό του Νίκου Στραβελάκη. Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Κρητικός θα βρίσκεται ξανά στο πλευρό της παρουσιάστριας την Πέμπτη, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη ημέρα της παρουσίας του στην εκπομπή. Η επιστροφή του Νίκου Στραβελάκη την Παρασκευή θα τον επαναφέρει στο αρχικό του πόστο.

Εκτός από τις αλλαγές στην παρουσίαση, υπενθυμίζεται ότι από την εκπομπή «10 παντού» είχε αποχωρήσει η Μίνα Καραμήτρου, η οποία μετακινήθηκε στον ΣΚΑΪ. Η Καραμήτρου είχε προηγουμένως διερευνήσει το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί σε κάποια άλλη εκπομπή του Open. Επιπλέον, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου έχει συμφωνήσει με το κανάλι να αναλάβει και άλλα καθήκοντα, πέραν της συμπαρουσίασης του «10 παντού». Συγκεκριμένα, θα παρουσιάζει δύο Σαββατοκύριακα το μήνα το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου και δύο φορές την εβδομάδα το απογευματινό δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader