«Δυο Μαύρα Πουκάμισα»: Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της νέας δραματικής σειράς του MEGA

Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Δυο Μαύρα Πουκάμισα», το οποίο θα ακούγεται στους τίτλους της νέας, πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς του MEGA. Το ομότιτλο τραγούδι αποτελεί τη μουσική «ταυτότητα» της σειράς, φέρνοντας κοντά τρεις σημαντικούς καλλιτέχνες.

Η δημιουργική σύμπραξη πίσω από το τραγούδι

Το τραγούδι «Δυο Μαύρα Πουκάμισα» είναι αποτέλεσμα μιας ξεχωριστής δημιουργικής σύμπραξης. Τη μουσική υπογράφει ο καταξιωμένος Στέφανος Κορκολής, ενώ τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Μωραΐτης. Την ερμηνεία του τραγουδιού έχει αναλάβει ο Μανώλης Κονταρός, προσδίδοντας τη δική του ξεχωριστή χροιά.

Έμπνευση και μουσικό αποτύπωμα

Η δημιουργία του τραγουδιού εμπνεύστηκε από τον πυρήνα της ιστορίας της σειράς, η οποία εκτυλίσσεται στα άγρια, ορεινά τοπία των Χανίων. Το μουσικό αυτό έργο ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ενορχήστρωσή του, η οποία καθοδηγείται από τον χαρακτηριστικό ήχο του κρητικού λαούτου.

Με αυτό τον τρόπο, το τραγούδι μεταφέρει το μουσικό αποτύπωμα της Κρήτης, συνδυάζοντάς το παράλληλα με σύγχρονα μουσικά στοιχεία. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι γεμάτο ένταση και συναίσθημα, που αναμένεται να «ντύσει» ιδανικά τη νέα παραγωγή του MEGA.

Η συγκινητική ερμηνεία του Μανώλη Κονταρού

Ο Στέφανος Κορκολής, μιλώντας για το τραγούδι που επενδύει μουσικά τη νέα σειρά, σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσε πως η πρόταση να γράψει τη μουσική κουβαλούσε κάτι ξεχωριστό. Η χαρά του έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έμαθε πως το τραγούδι θα το ερμήνευε ο Μανώλης Κονταρός.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Στέφανος Κορκολής, ο Μανώλης Κονταρός δεν χαρίζει μόνο τη μοναδική του φωνή, αλλά καταθέτει την ψυχή του. Περιέγραψε την ψυχή του Κονταρού ως φωτεινή, γενναία, γεμάτη λεβεντιά και αλήθεια, από όπου πηγάζει και η δύναμη της ερμηνείας του. Μάλιστα, όταν ο Κονταρός στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο, το στούντιο γέμισε συγκίνηση, καθώς, όπως είπε ο Κορκολής, υπάρχουν ερμηνείες που δεν ακούγονται μόνο, αλλά τις νιώθεις.

Το «άρωμα της Κρήτης» και η δύναμη της μουσικής

Ο Στέφανος Κορκολής ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του αναφέροντας ότι με τους στίχους του αγαπημένου Νίκου Μωραΐτη, γεννήθηκε ένα τραγούδι που κρατά μέσα του το άρωμα της Κρήτης, αλλά και τη δική του μουσική ψυχή. Πρόσθεσε πως είναι ένα τραγούδι φτιαγμένο με αγάπη, σεβασμό και πίστη στη δύναμη της μουσικής να ενώνει τους ανθρώπους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr