Ρούλα Κορομηλά: «Δικό μου το προφίλ, δικό μου και το block στους

Η Ρούλα Κορομηλά απέστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους «κριτές της κακιάς ώρας» μέσα από το προφίλ της στο Instagram. Η αγαπημένη παρουσιάστρια τόνισε πως η ίδια απαντά με «block» σε όσους προβαίνουν σε κακόβουλα σχόλια, υπογραμμίζοντας ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει ό,τι επιθυμεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κίνησή της αυτή έρχεται ως απάντηση σε παλαιότερα σχόλια που αφορούσαν την επεξεργασία των φωτογραφιών της.

Το μήνυμα της παρουσιάστριας στα social media

Η Ρούλα Κορομηλά θέλησε να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας μια ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram. Στο μήνυμά της, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε τη θέση της απέναντι στα σχόλια που λαμβάνει, δηλώνοντας ότι έχει ένα «block για τους κριτές της κακιάς ώρας».

Παράλληλα, η ίδια ανέφερε ότι διαθέτει ένα «εισιτήριο αγάπης» για όλους τους υπόλοιπους διαδικτυακούς της φίλους και υποστηρικτές. Με αυτό τον τρόπο, η Ρούλα Κορομηλά έθεσε τους δικούς της κανόνες λειτουργίας στο προφίλ της, επισημαίνοντας ότι η διαχείριση του λογαριασμού της είναι αποκλειστικά δική της ευθύνη.

Η ανάρτηση με άρωμα παρελθόντος

Στην ανάρτησή της, η Ρούλα Κορομηλά επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της μια σειρά από φωτογραφίες που χρονολογούνται από το 2014. Στις συγκεκριμένες εικόνες, η παρουσιάστρια εμφανίζεται λαμπερή, όπως ακριβώς τη θυμόμαστε από τα τηλεοπτικά πλατό, ντυμένη στα λευκά και με ένα πλατύ χαμόγελο να κοσμεί το πρόσωπό της, καθώς ποζάρει στον φωτογραφικό φακό.

Οι φωτογραφίες αυτές, με το «άρωμα από το παρελθόν», αποτέλεσαν το έναυσμα για το μήνυμα που θέλησε να περάσει η Ρούλα Κορομηλά. Μέσω αυτών, η ίδια θέλησε να τονίσει την αυθεντικότητα των στιγμών και να αποτρέψει οποιαδήποτε παρερμηνεία σχετικά με την εμφάνισή της, ειδικά δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας της με κακόβουλα σχόλια.

Οι κανόνες του προφίλ και η απάντηση στα σχόλια

Η Ρούλα Κορομηλά έχει δεχτεί κατά καιρούς κακόβουλα σχόλια, τα οποία συχνά αφορούσαν το αν οι φωτογραφίες που δημοσιεύει έχουν υποστεί επεξεργασία, είτε πολλή είτε λιγότερη. Αντιμετωπίζοντας αυτή την κατάσταση, η παρουσιάστρια αποφάσισε να ακολουθήσει το μότο «να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε».

Μέσα από την ανάρτησή της, ξεκαθάρισε ότι στο δικό της προφίλ εκείνη είναι αυτή που θέτει τους κανόνες. Η δήλωσή της «Δικό μου το προφίλ. Δικοί μου οι κανόνες, δικό μου και το block στους "κριτές" της κακιάς ώρας» ήταν σαφής, υπογραμμίζοντας την απόλυτη κυριότητα και τον έλεγχο που ασκεί στον προσωπικό της χώρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αξία της στιγμής και η αυθεντικότητα

Στο κείμενο που συνόδευε τις φωτογραφίες, η Ρούλα Κορομηλά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το πριν, 2014, το τώρα και το μετά είναι απλώς στιγμές στον χρόνο που δεν χρειάζονται κανένα "γιατί"». Επεσήμανε επίσης ότι «Κάθε φωτογραφία έχει τη δική της αυτόνομη αξία. Την αλήθεια της στιγμής», δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα κάθε καταγεγραμμένης στιγμής.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι κάθε φωτογραφία, είτε από το παρελθόν είτε από το παρόν, κρύβει μια στιγμή που δεν θα επιστρέψει και που ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει. Συμπλήρωσε πως αυτές οι στιγμές «Δεν μοιράζεται με λέξεις και δεν χρειάζεται εξηγήσεις», ενθαρρύνοντας τους χρήστες να εκτιμούν την προσωπική τους ιστορία και τις αναμνήσεις τους χωρίς την ανάγκη εξωτερικής επικύρωσης.

Παρότρυνση για ελεύθερη έκφραση

Πέρα από την προσωπική της τοποθέτηση, η Ρούλα Κορομηλά παρότρυνε τους διαδικτυακούς της φίλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. «Μπορείτε κ εσείς αν θέλετε να ανεβάζετε ό,τι σας εκφράζει χωρίς παρεμβάσεις, κρίσεις ή την ανάγκη να δικαιολογείστε», ανέφερε, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη και ανεμπόδιστη έκφραση.

Η παρουσιάστρια ολοκλήρωσε το μήνυμά της με μια ισχυρή σύσταση: «Σας προτείνω να μην επιτρέπετε σε κανένα, καμία να περιορίζει την έκφρασή σας: ανεβάστε ό,τι γουστάρετε γιατί η αυθεντικότητά σας δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός». Στην ανάρτησή της, αναφέρθηκε επίσης και στη Ρούλα Σταματοπούλου για το μακιγιάζ της, προσθέτοντας μια λεπτομέρεια στην περιγραφή της εμφάνισής της.

Με πληροφορίες από: Reader