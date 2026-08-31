Τα κανάλια ΣΚΑΪ και Star ενισχύουν τη μυθοπλασία για τη σεζόν 2026-2027

Ο ΣΚΑΪ και το Star ενισχύουν τις προτάσεις τους στην ελληνική μυθοπλασία για την τηλεοπτική σεζόν 2026-2027, με κάθε κανάλι να προσθέτει δύο σειρές στο πρόγραμμά του. Ο ΣΚΑΪ στοχεύει να αυξήσει το αποτύπωμά του στην τηλεθέαση, ενώ το Star συνεχίζει την επένδυσή του με προσεγμένες κινήσεις. Συνολικά, τέσσερις σειρές αναμένεται να εντείνουν τον ανταγωνισμό στην ελληνική τηλεόραση.

Η στρατηγική του ΣΚΑΪ

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στον προγραμματισμό του για τη σεζόν 2026/2027, με στόχο την ενίσχυση του αποτυπώματός του στην πίτα τηλεθέασης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του. Η κίνηση αυτή έρχεται και λόγω της ιντερνετικής του πλατφόρμας, η οποία διαθέτει αθλητικό πρόσημο.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο ΣΚΑΪ προσθέτει δύο νέες σειρές ελληνικής μυθοπλασίας στις προτάσεις του. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί την εγκατάλειψη της «μονοδίαιτας» της βραδινής ζώνης, η οποία μέχρι πρότινος βασιζόταν σε παραγωγές ριάλιτι «μιας χρήσης» που, σύμφωνα με τις πηγές, κείτονταν στα αβαθή της τηλεθέασης. Η συγκεκριμένη κίνηση θεωρείται μετρήσιμη και αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό στον χώρο της τηλεόρασης.

Η συνέχεια του Star στη μυθοπλασία

Το Star, από την πλευρά του, συνεχίζει την επένδυσή του στην ελληνική μυθοπλασία, ακολουθώντας μια προσεγμένη στρατηγική που βασίζεται στη λογική «λίγα και καλά». Ο σταθμός της Κάτω Κηφισιάς επιλέγει να διατηρήσει δοκιμασμένες προτάσεις, προσθέτοντας νέους κύκλους επεισοδίων σε ήδη αγαπημένες σειρές.

Αυτή η προσέγγιση του Star δείχνει μια σταθερή δέσμευση στην παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου, με στόχο να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού και να ενισχύσει τη θέση του στον ανταγωνιστικό τηλεοπτικό χάρτη, εστιάζοντας σε παραγωγές που έχουν ήδη αποδείξει την επιτυχία τους.

Η τέταρτη σεζόν του «IQ 160»

Μία από τις βασικές προτάσεις του Star για τη νέα σεζόν είναι η εύθυμη αστυνομική περιπετειώδης σειρά «IQ 160», η οποία ετοιμάζεται να εισέλθει στην τέταρτη σεζόν της. Η σειρά, που έχει κερδίσει το κοινό, συνεχίζει να προσφέρει στιγμές γέλιου και αγωνίας.

Στον νέο κύκλο επεισοδίων, η Πηνελόπη, την οποία υποδύεται η Σμαράγδα Καρύδη, περιμένει το τέταρτο παιδί της, με πατέρα τον Αργύρη Καλατζή, τον οποίο ενσαρκώνει ο Νίκος Κουρής. Οι δύο πρωταγωνιστές καλούνται να διαχειριστούν το «θρίλερ της άγρυπνης κούνιας», τα νέα δεδομένα στις ζωές τους και, φυσικά, τη συγκατοίκηση.

Το καστ της σειράς περιλαμβάνει, εκτός από τους Σμαράγδα Καρύδη και Νίκο Κουρή, τους Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλία Μουλά, Άννα Λουιζίδη. Συμμετέχουν επίσης οι Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, καθώς και οι μικροί Φίλιππος Ελευθερόπουλος και Ελένη Νεαμονίτη. Το σενάριο της σειράς υπογράφει η Βίκυ Αλεξοπούλου, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Αλέξανδρος Πανταζούδης.

Ο δεύτερος κύκλος των «Φαντασμάτων»

Η δεύτερη πρόταση του Star που επιστρέφει στις οθόνες είναι η σουρεαλιστική σειρά «Φαντάσματα», η οποία θα παρουσιάσει τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων της. Η σειρά υπόσχεται νέες, φρέσκιες στοιχειωμένες καταστάσεις, στις οποίες θα μπλέκονται οι γνώριμοι χαρακτήρες, όπως συνέβη και το περασμένο φθινόπωρο.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Ορφέα Αυγουστίδη, Έλλη Τρίγου, Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρή Σκυφτούλη, Άρη Τρουπάκη, Χάρη Φλέουρα, Άλκη Μπακογιάννη, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκο Γιαλελή, Στέλιο Ιακωβίδη και Αντώνη Καρυστινό, μεταξύ άλλων.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο Λευτέρης Παπαπέτρου, ο οποίος είναι γνωστός για την επιτυχημένη του πορεία στην τηλεοπτική κωμωδία, έχοντας υπογράψει έργα όπως τα «Ντόλτσε βίτα», «Εγκλήματα», «Είσαι το ταίρι μου», «Κάτω Παρτάλι» και «Στο καλό γλυκιά μου συμπεθέρα». Ο Παπαπέτρου αποδίδει μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση στο έργο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.

Στον δεύτερο κύκλο των «Φαντασμάτων» αναμένονται και έκτακτες συμμετοχές με ρόλους-έκπληξη. Μεταξύ αυτών θα είναι ο Νίκος Μουτσινάς, ο Αντώνης Καρυστινός, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Παναγιώτα Βιτεντζάκη και ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου, οι οποίοι με τις ερμηνείες τους θα ενισχύσουν το σουρεαλιστικό σύμπαν της πλοκής.

Με πληροφορίες από: Topontiki