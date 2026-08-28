Αλλαγές στα media: Νέες εκπομπές, αποχωρήσεις και η κρίση στην ενημέρωση

Ο χώρος των media βρίσκεται σε συνεχή αναμόρφωση, με νέες συνεργασίες να ανακοινώνονται, ραδιοφωνικές εκπομπές να κάνουν την εμφάνισή τους και σημαντικές αποχωρήσεις να λαμβάνουν χώρα. Παράλληλα, διεθνείς έρευνες καταδεικνύουν μια ευρύτερη τάση μείωσης του ενδιαφέροντος για την ενημέρωση, επηρεάζοντας την επισκεψιμότητα των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων. Αυτές οι εξελίξεις σκιαγραφούν ένα δυναμικό τοπίο στον κλάδο.

Νέες συνεργασίες στον αθλητικό διαδικτυακό χώρο

Μια νέα συνεργασία ανακοινώθηκε στον χώρο των αθλητικών media, καθώς ο Νίκος Λυμπερόπουλος, γνωστός για την ποδοσφαιρική του καριέρα ως διεθνής στράικερ σε ομάδες όπως ο ΠΑΟ, η ΑΕΚ, ο Εργοτέλης και η Άιντραχτ, εντάσσεται στην ομάδα του Athletico.gr.

Ο Λυμπερόπουλος θα συνεργάζεται με τον Ντέμη Νικολαΐδη στην εκπομπή «Build Up», η οποία θα μεταδίδεται από το κανάλι του Athletico.gr στο YouTube. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας του με το θεματικό σάιτ του Wide Media Group, με την πρεμιέρα της εκπομπής να αναμένεται σήμερα.

Αλλαγές στο ραδιοφωνικό τοπίο

Το ραδιοφωνικό τοπίο επίσης ανανεώνεται, ειδικά στις μεταμεσονύχτιες ζώνες, με δύο νέες εκπομπές να ξεκινούν την ίδια ημέρα και ώρα. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, το νέο δίδυμο των Νίκου Ράλλη και Μανώλη Μουσουράκη θα αναλάβει την εκπομπή «After Review», η οποία θα μεταδίδεται καθημερινά από Δευτέρα, τα μεσάνυχτα.

Την ίδια στιγμή, το Mega News 104.6 υποδέχεται την καθημερινή εκπομπή «Μπαμπ και κάτω», η οποία επανενώνει τους Μπάμπη Χριστόγλου και Μιχάλη Λεάνη έπειτα από καιρό. Οι δύο εκπομπές αναμένεται να προσφέρουν νέες επιλογές στους ακροατές των αθλητικών και ενημερωτικών ραδιοφώνων.

Αποχώρηση από τον Όμιλο ΣΚΑΪ

Στον τηλεοπτικό και πολυμεσικό οργανισμό του Ομίλου ΣΚΑΪ, επίκειται η αποχώρηση της δημοσιογράφου Λίνας Παπαδάκη. Η αποχώρηση αυτή έρχεται λίγο πριν συμπληρωθούν δύο χρόνια από την ένταξή της στον όμιλο, όταν είχε μετακινηθεί στο Φάληρο από το Ραδιομέγαρο.

Η Λίνα Παπαδάκη είχε αναλάβει ρόλο συμβούλου Διοίκησης στον Όμιλο ΣΚΑΪ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τις πρόσφατες ανακατατάξεις στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του Ομίλου, σηματοδοτώντας μια περίοδο αλλαγών για τον οργανισμό.

Η πτώση της επισκεψιμότητας στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες

Μια πρόσφατη έρευνα αναδεικνύει μια σημαντική τάση μείωσης της επισκεψιμότητας στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η συνδυασμένη επισκεψιμότητα στις δέκα κορυφαίες ιστοσελίδες ειδήσεων της χώρας μειώθηκε κατά ένα τρίτο μέσα σε μια τριετία, από το 2024 έως το 2026.

Αυτή η «αιμορραγία», όπως χαρακτηρίζεται, αφορά την «αποφυγή ειδήσεων» και συνεχίζεται σε μια αγορά που θεωρείται από τις σημαντικότερες για τη βιομηχανία των Ειδήσεων. Οι δέκα μεγαλύτερες ειδησεογραφικές εταιρείες στις ΗΠΑ, βάσει μηνιαίων επισκέψεων τον Ιούλιο του 2026, κατέγραψαν συνολική πτώση επισκεψιμότητας 18% σε σύγκριση με τρία χρόνια νωρίτερα.

Επιπλέον, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι μηνιαίες επισκέψεις στους ίδιους ιστότοπους μειώθηκαν κατά 32%. Η πτωτική τάση είναι εμφανής και σε πιο πρόσφατο διάστημα, καθώς τον τελευταίο χρόνο, η συνδυασμένη επισκεψιμότητά τους μειώθηκε κατά 15%.

Εξαιρέσεις στην πτωτική τάση

Παρά τη γενική πτωτική τάση, τέσσερις από τις δέκα μεγαλύτερες ιστοσελίδες ειδήσεων στις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση επισκεψιμότητας σε σύγκριση με πριν από τρία χρόνια. Οι New York Times κατέγραψαν μια οριακή άνοδο 0,48%, φτάνοντας τις 406,3 εκατομμύρια επισκέψεις.

Αντίστοιχα, το People είδε την επισκεψιμότητά του να αυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας τα 126,6 εκατομμύρια επισκέψεις. Το BBC σημείωσε μεταβολή +3%, με την επισκεψιμότητά του να διαμορφώνεται στα 96,9 εκατομμύρια. Τέλος, οι επισκέψεις του Substack εκτοξεύτηκαν στα 95,9 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 179%.

Με πληροφορίες από: Topontiki