Η τηλεθέαση των ενημερωτικών εκπομπών και δελτίων ειδήσεων στην έναρξη της νέας σεζόν

Με το άνοιγμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν, οι πρώτες μετρήσεις τηλεθέασης για τις ενημερωτικές εκπομπές και τους παρουσιαστές των δελτίων ειδήσεων έχουν ήδη καταγραφεί. Η νέα σεζόν ξεκίνησε ημι-επίσημα με το λανσάρισμα κυρίως ενημερωτικών προγραμμάτων, ενώ περισσότερες πρεμιέρες αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, αφορώντας επίσης ενημερωτικές εκπομπές και την επιστροφή κεντρικών παρουσιαστών στις θέσεις τους.

Οι επιδόσεις του ΣΚΑΪ στην έναρξη της σεζόν

Ο ΣΚΑΪ ξεκίνησε τον «κορμό» του ενημερωτικού του προγράμματος για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η εκπομπή «Σήμερα», με το νέο δίδυμο των Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά, έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία μέτρησης της εταιρίας Nielsen, η εκπομπή κατέγραψε ποσοστό 25,7% στο σύνολο του κοινού και 11,9% στο δυναμικό κοινό.

Την επόμενη ημέρα, την Τρίτη 25 Αυγούστου, τα νούμερα τηλεθέασης της πρωινής εκπομπής παρουσίασαν περαιτέρω άνοδο. Το «Σήμερα» σημείωσε 29,9% στο σύνολο του κοινού, πλησιάζοντας το 30%, και 20,2% στο δυναμικό κοινό, δείχνοντας μια ισχυρή αρχή για το νέο σχήμα.

«Αταίριαστοι» και «Live You»: Τα πρώτα νούμερα

Στο πλαίσιο των πρώτων μετρήσεων για τη νέα σεζόν, η εκπομπή «Αταίριαστοι» κατέγραψε στις 24 Αυγούστου ποσοστό 16% στο σύνολο του κοινού και 9,5% στο δυναμικό κοινό. Την Τρίτη 25 Αυγούστου, η τηλεθέαση της εκπομπής διαμορφώθηκε σε 13,3% στο σύνολο και 10,8% στο δυναμικό κοινό.

Η τρίτη σεζόν της εκπομπής «Live You» ξεκίνησε την πρεμιέρα της στις 24 Αυγούστου με 11,2% στο σύνολο του κοινού και 8,9% στο δυναμικό κοινό. Στις 25 Αυγούστου, η εκπομπή σημείωσε 13,3% στο σύνολο και 10,8% στο δυναμικό κοινό, παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση σε σχέση με την πρεμιέρα της.

Τα δελτία ειδήσεων του ΣΚΑΪ

Η ανάληψη της παρουσίασης του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων από τον Απόστολο Μαγγηριάδη συνοδεύτηκε από υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Το δελτίο στις 24 Αυγούστου κατέγραψε 18,8% στο σύνολο του κοινού και 8,7% στο δυναμικό κοινό. Την επόμενη ημέρα, στις 25 Αυγούστου, τα ποσοστά ήταν 15,7% στο σύνολο και 6,8% στο δυναμικό κοινό.

Στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων επέστρεψε η Λένα Φλυτζάνη. Το δελτίο στις 24 Αυγούστου σημείωσε 13,8% στο σύνολο του κοινού και 10,1% στο δυναμικό κοινό. Στις 25 Αυγούστου, η τηλεθέαση διαμορφώθηκε σε 12% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό.

Οι πρεμιέρες του Open και τα πρώτα στοιχεία

Στο Open, οι περισσότερες καθημερινές ενημερωτικές εκπομπές ξεκίνησαν τη λειτουργία τους, ενώ επέστρεψε και η Εύα Αντωνοπούλου στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» είχε στην πρεμιέρα της, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, ποσοστό τηλεθέασης 19,6% στο σύνολο του κοινού και 10% στο δυναμικό κοινό.

Την Τρίτη 25 Αυγούστου, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 17,7% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας μια σταθερή παρουσία στην πρωινή ζώνη του καναλιού.

«Δέκα Παντού» και μεσημεριανό δελτίο στο Open

Η εκπομπή «Δέκα Παντού», με το νέο δίδυμο των Στραβελάκη και Παπακωστοπούλου, κατέγραψε στις 24 Αυγούστου ποσοστό 12,7% στο σύνολο του κοινού και 7,1% στο δυναμικό κοινό. Την επόμενη ημέρα, στις 25 Αυγούστου, η τηλεθέαση της εκπομπής διαμορφώθηκε σε 10,3% στο σύνολο και 6% στο δυναμικό κοινό.

Το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Open στις 24 Αυγούστου κατέγραψε 10,2% στο σύνολο και 5,1% στο δυναμικό κοινό. Στις 25 Αυγούστου, το δελτίο σημείωσε 12% στο σύνολο και 5,4% στο δυναμικό κοινό, παρουσιάζοντας μια μικρή άνοδο.

«Καθαρές Κουβέντες» και βραδινό δελτίο

Η δεύτερη σεζόν για την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» άνοιξε στις 24 Αυγούστου με ποσοστό 5,4% στο σύνολο του κοινού και 2,3% στο δυναμικό κοινό. Την Τρίτη 25 Αυγούστου, η εκπομπή κατέγραψε 7,6% στο σύνολο και 3,2% στο δυναμικό κοινό, δείχνοντας μια βελτίωση στα νούμερά της.

Τέλος, το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Open σημείωσε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 6,4% στο σύνολο του κοινού και 3,3% στο δυναμικό κοινό. Στις 25 Αυγούστου, το βραδινό δελτίο κατέγραψε 7% στο σύνολο του κοινού.

Με πληροφορίες από: Reader