Ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε απηύθυνε μια ανορθόδοξη πρόταση προς το τηλεοπτικό κοινό, καλώντας όσους επιθυμούν να τον γνωρίσουν από κοντά να πιουν μαζί καφέ. Η πρόταση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του και αφορά όσους αναρωτιούνται για την προσωπικότητά του εκτός κάμερας. Ο ίδιος δήλωσε διατεθειμένος να διαθέσει τον εαυτό του για αυτές τις συναντήσεις, μια στο τόσο.

Η ανορθόδοξη πρόσκληση για καφέ

Ο Άρης Πορτοσάλτε, μέσα από την εκπομπή του, εξέφρασε την επιθυμία του να συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο τους τηλεθεατές που θέλουν να τον γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, πρότεινε να τους πάει ο ίδιος για καφέ, προσφέροντας μια ευκαιρία για άμεση επικοινωνία και γνωριμία. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ασυνήθιστη κίνηση για έναν δημοσιογράφο της δημόσιας σφαίρας.

Ο ίδιος ο δημοσιογράφος δήλωσε: «Θα διαθέσω τον εαυτό μου, μια φορά στο τόσο». Κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να συγκεντρωθούν, λέγοντας: «Μάζεψε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να δουν πώς είναι ο Άρης». Διευκρίνισε μάλιστα ότι η πραγματική του εικόνα «είναι όπως βλέπουν», υποδηλώνοντας ότι δεν διαφέρει από αυτή που προβάλλει δημόσια.

Η εικόνα στα κοινωνικά δίκτυα ως κίνητρο

Η πρόταση του Άρη Πορτοσάλτε πηγάζει, όπως ο ίδιος εξήγησε, από την εικόνα που έχει διαμορφωθεί για εκείνον στα κοινωνικά δίκτυα. Ο δημοσιογράφος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχει «τσακιστεί» από συγκεκριμένους χρήστες και τύπους ανθρώπων στο διαδίκτυο. Χρησιμοποίησε τις εκφράσεις «κάτι γίδια και κάτι βόδια» και «κάτι τελειωμένοι τύποι» για να περιγράψει όσους τον έχουν επικρίνει.

Σύμφωνα με τον Άρη Πορτοσάλτε, αυτοί οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων τον έχουν «σκιτσάρει με ένα συγκεκριμένο τρόπο». Αυτή η διαμορφωμένη εικόνα τον οδήγησε να δηλώσει «διατεθειμένος» να έρθει σε επαφή με το κοινό, προκειμένου να παρουσιάσει τον πραγματικό του εαυτό και να διαλύσει τυχόν παρεξηγήσεις.

Ο ρόλος της Μαρίας Αναστασοπούλου στην πρωτοβουλία

Πριν από την πρόταση του Άρη Πορτοσάλτε, η συνάδελφός του, Μαρία Αναστασοπούλου, θέλησε να ξεκαθαρίσει στο τηλεοπτικό κοινό ορισμένα πράγματα σχετικά με τον ίδιο. Η κυρία Αναστασοπούλου τόνισε ότι ο Άρης Πορτοσάλτε «τα διαβάζει και τα βλέπει όλα», υπογραμμίζοντας την πλήρη επίγνωσή του για όσα λέγονται και γράφονται.

Επιπλέον, η Μαρία Αναστασοπούλου διευκρίνισε ότι ο δημοσιογράφος «δεν εξαντλείται σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη», υποδεικνύοντας ότι τα ενδιαφέροντά του και οι προβληματισμοί του εκτείνονται πέρα από την τρέχουσα πολιτική σκηνή. Όταν ο Άρης Πορτοσάλτε έκανε την πρότασή του για καφέ, η Μαρία Αναστασοπούλου τον ρώτησε περιπαικτικά: «Εγώ θα το οργανώσω αυτό;».

Οργάνωση και πιθανός χρόνος συνάντησης

Ο Άρης Πορτοσάλτε απάντησε θετικά στην ερώτηση της Μαρίας Αναστασοπούλου σχετικά με την οργάνωση των συναντήσεων. Συγκεκριμένα, είπε στην κυρία Αναστασοπούλου: «ναι εσύ θα πεις είμαστε εκεί ένα πρωί Σαββάτου έλα να μιλήσεις». Αυτό υποδηλώνει ότι η συνάδελφός του θα μπορούσε να αναλάβει τον συντονισμό των ραντεβού.

Η πρόταση του δημοσιογράφου περιλαμβάνει τη συνάντηση σε ένα καφέ, με τον ίδιο να δηλώνει πρόθυμος να πάει να γνωρίσει τους ενδιαφερόμενους. Ο πιθανός χρόνος για αυτές τις συναντήσεις, όπως αναφέρθηκε, είναι «ένα πρωί Σαββάτου», προσφέροντας μια συγκεκριμένη χρονική ένδειξη για το πότε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αυτές οι άμεσες επαφές με το κοινό.

Με πληροφορίες από: Reader