Χριστίνα Παππά: «Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα, γελιέστε»

Ένα ξεκάθαρο και έντονο μήνυμα προς όσους επιλέγουν να κρύβονται πίσω από ανώνυμα ή ψεύτικα προφίλ στα social media και προχωρούν σε προσβλητικά και χυδαία σχόλια θέλησε να στείλει σήμερα, 25 Αυγούστου, η Χριστίνα Παππά. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας προειδοποίησε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να βρίζουν χυδαία την κάθε γυναίκα, ότι γελιούνται, καθώς η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μπορεί να τους εντοπίσει.

Η δημόσια απάντηση της Χριστίνας Παππά στα social media

Η Χριστίνα Παππά, με αφορμή ένα ιδιαίτερα προσβλητικό σχόλιο που, όπως ανέφερε, δέχθηκε, έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας επέλεξε να εκφράσει την ενόχλησή της και να στείλει το μήνυμά της μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, η Χριστίνα Παππά εμφανίζεται να κρατάει μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών, την οποία εν συνεχεία πετάει. Με αυτή την κίνηση, θέλησε να παρομοιάσει τη γνώμη αυτών των ανθρώπων με σκουπίδια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ και η γνώμη σας, τη βλέπετε;». Ο τρόπος αυτός επιλέχθηκε για να περάσει το δικό της μήνυμα προς εκείνους που επιλέγουν να εκφράζονται με απαξιωτικό τρόπο στο διαδίκτυο.

Η ξεκάθαρη προειδοποίηση για τις χυδαίες εκφράσεις

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Χριστίνα Παππά εξέφρασε την ενόχλησή της και προειδοποίησε όσους θεωρούν ότι ένα ψεύτικο προφίλ μπορεί να τους προστατεύσει από τις συνέπειες των πράξεών τους. Το μήνυμά της ήταν σαφές και χωρίς περιστροφές, απευθυνόμενο σε όσους κάνουν υβριστικά και χυδαία σχόλια.

«Κάποιος τόλμησε να γράψει ένα πολύ χυδαίο σχόλιο, και σε σένα, αλλά και σε εσάς τους δύο, τρεις με τις χυδαίες εκφράσεις έρχεται και συνέχεια! Αν πιστεύετε ότι κρύβεστε πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα, γελιέστε! Να είστε σίγουροι ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σας βρίσκει!», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, τονίζοντας τις συνέπειες τέτοιων συμπεριφορών.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην «εξίσωση»

Η αναφορά στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προειδοποίησης της Χριστίνας Παππά. Η ίδια υπογράμμισε ότι η ανωνυμία που προσφέρουν τα ψεύτικα προφίλ δεν είναι απόλυτη και ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τους χρήστες που προβαίνουν σε παράνομες ή προσβλητικές ενέργειες.

Με την ανάρτησή της, η ηθοποιός θέλησε να στηλιτεύσει τη συμπεριφορά όσων χρησιμοποιούν την ανωνυμία του διαδικτύου για να προσβάλλουν και να επιτίθενται λεκτικά σε άλλους ανθρώπους. Τόνισε πως τέτοιες συμπεριφορές δεν μένουν απαραίτητα χωρίς συνέπειες, καθιστώντας σαφές ότι οι πράξεις στο διαδίκτυο έχουν πραγματικές επιπτώσεις.

Λεπτομέρειες και αδιευκρίνιστα σημεία

Η Χριστίνα Παππά δεν αποκάλυψε σε ποια συγκεκριμένη ανάρτηση γράφτηκε το επίμαχο σχόλιο που την οδήγησε σε αυτή τη δημόσια τοποθέτηση. Επίσης, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου ή των ατόμων που προέβησαν στις χυδαίες εκφράσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τόσο στην εν λόγω ανάρτηση όσο και στην προηγούμενη, τα σχόλια είναι κλειδωμένα. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες δεν μπορούν να σχολιάσουν κάτω από τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις της ηθοποιού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader