Ανδρέας Γεωργίου: Το δικό του «αντίο» στη Γη της Ελιάς

Με την ολοκλήρωση της σειράς «Γη της Ελιάς», ο Ανδρέας Γεωργίου εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της. Η σειρά, που παρέμεινε για πέντε χρόνια στη συχνότητα του Mega, κατάφερε να κερδίσει την προτίμηση του κοινού και να ηγηθεί της prime time.

«Η γη της ελιάς. Αντίο. Μας χάρισε ιστορίες, συναισθήματα, ανθρώπους που αγαπήσαμε. Σας ευχαριστώ όλους εσάς τους τηλεθεατές. Όλο τον θίασο για την ψυχή που έδωσαν στη δουλειά αυτή. Αλλά πάνω από όλους θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που δούλεψαν αμέτρητες ώρες για να έχουμε αυτό το καθημερινό ραντεβού που αγαπήσαμε. Βάνα μου, Κούλλη μου τα καταφέραμε για άλλη μια φορά, σας λατρεύω».

Το αφιερωματικό επεισόδιο

Αμέσως μετά το τελευταίο επεισόδιο, στις 23:30, θα προβληθεί το αφιερωματικό επεισόδιο «Η Γη της Ελιάς – Το τελευταίο αντίο», το οποίο θα περιλαμβάνει υλικό που δεν έχει προβληθεί ποτέ, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες. Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν στιγμές από τα απαιτητικά γυρίσματα, καθώς και ιστορίες από την καθημερινότητα μιας μεγάλης ομάδας ηθοποιών και συντελεστών, που ανέπτυξαν ισχυρούς δεσμούς κατά τη διάρκεια της πενταετούς συνεργασίας τους.

Επιπλέον, οι πρωταγωνιστές θα αναπολήσουν τις πιο δυνατές στιγμές της σειράς και θα μοιραστούν άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα, θυμούμενοι τα πιο αστεία περιστατικά και μιλώντας για όσα σημάδεψαν αυτή τη μοναδική τηλεοπτική εμπειρία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mega TV (@megatvcom)

Το τέλος μιας εποχής

Αυτό το τελευταίο επεισόδιο και η συνάντηση με τους ανθρώπους της «Γης της Ελιάς» σηματοδοτούν το κλείσιμο μιας τηλεοπτικής ιστορίας που, για πέντε χρόνια, έφερε κοντά ήρωες, δημιουργούς, ηθοποιούς και τηλεθεατές.