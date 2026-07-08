Η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, βασισμένη στο διαχρονικό έργο του Ομήρου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Odeon Luxe Leicester Square του Λονδίνου. Η ταινία αποδεικνύει ότι το ομηρικό έπος μπορεί να μετατραπεί σε ένα κολοσσιαίων διαστάσεων κινηματογραφικό υπερθέαμα.

Στην ταινία, ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα, ο οποίος επιστρέφει στην Ιθάκη έπειτα από τον Τρωικό Πόλεμο. Στο πλευρό του, η Αν Χάθαγουεϊ ενσαρκώνει την Πηνελόπη, ενώ ο Τομ Χόλαντ παίζει τον Τηλέμαχο.

Ένα εντυπωσιακό καστ

Η ταινία διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει επίσης τους Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζον Λεγκουιζάμο, Έλιοτ Πέιτζ και Τζον Μπέρνθαλ. Η παραγωγή δεν περιορίζεται σε μια απλή διασκευή της μυθολογίας, αλλά επιδιώκει να προσδώσει στο κλασικό έργο τον όγκο και την ένταση ενός σύγχρονου κινηματογραφικού γεγονότος.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά με κάμερες IMAX, γεγονός που έχει προκαλέσει θετικές κριτικές. Δημοσιογράφοι αναφέρουν επιβλητικές σκηνές μάχης και πρωτόγνωρη κλίμακα, καθώς και στοιχεία μυθολογικού τρόμου.

Μια σύγχρονη προσέγγιση του κλασικού

Ο Κρίστοφερ Νόλαν προσεγγίζει την αφήγηση του έργου όχι ως στατικό κείμενο, αλλά ως μια μελέτη για την αλαζονεία, τον πόλεμο, τον νόστο, την εξουσία και τη ματαιοδοξία. Έτσι, η ιστορία των 3.000 ετών αποκτά άμεση σύνδεση με το σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τομ Χόλαντ αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία της ιστορίας, εστιάζοντας στη φιλοξενία. Παράλληλα, η Ζεντάγια, που υποδύεται την Αθηνά, τόνισε ότι η συμμετοχή της της προσέφερε μια βαθύτερη εκτίμηση της ελληνικής μυθολογίας.

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε ότι οι σωματικές απαιτήσεις των γυρισμάτων ήταν μεγαλύτερες από κάθε προηγούμενη εμπειρία του, επισημαίνοντας τη χρήση πρακτικών εφέ χωρίς ψηφιακές παρεμβάσεις. Αυτή η φιλοσοφία του Νόλαν αποδεικνύει ότι το σινεμά μπορεί να προσφέρει χειροπιαστά θεάματα επικών διαστάσεων.

Πρεμιέρα στους κινηματογράφους

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου, ενώ το αμερικανικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσει από τις 17 Ιουλίου μέσω της Universal. Προτού καν συναντήσει το κοινό, η ταινία έχει ήδη αναδείξει ένα από τα αρχαιότερα κείμενα του δυτικού πολιτισμού στο μεγάλο κινηματογραφικό ραντεβού του καλοκαιριού.