Eurovision 2021, Α ημιτελικός: Απόψε η Κύπρος μπαίνει στη μάχη της πρόκρισης. Προγνωστικά

Αυτές είναι οι 16 χώρες που διαγωνίζονται στον Α΄ Ημιτελικό της Eurovision 2021. Σε τι θέση εμφανίζεται η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού;

Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2021 θα πραγματοποιηθεί απόψε, στις 21:00 (CEST), 22:00 ώρα Ελλάδας. Δεκαέξι χώρες θα ανέβουν το βράδυ της Τρίτης στη σκηνή. Δικαίωμα ψήφου έχουν αυτές οι χώρες μαζί με τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Η Έλενα Τσαγκρινού με το El Diablo θα εμφανιστεί στην 8η θέση και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το ελληνικό κοινό.

Eurovision 2021 – A’ Ημιτελικός: Η σειρά εμφάνισης των χωρών

01 Λιθουανία – The Roop – «Discoteque»

02 Σλοβενία – Άνα Σόκλιτς – «Amen»

03 Ρωσία – Μανίζα – «Russian Woman»

04 Σουηδία – Tusse – «Voices»

05 Αυστραλία – Montaigne – «Technicolour»

06 Βόρεια Μακεδονία – Vasil – «Here I Stand»

07 Ιρλανδία – Λέσλι Ρόι – «Maps»

08 Κύπρος – Έλενα Τσαγκρινού – «El Diablo»

09 Νορβηγία – Tix – «Fallen Angel»

10 Κροατία – Αλμπίνα Γκρτσιτς – «Tick-Tock»

11 Βέλγιο – Hooverphonic – «The Wrong Place»

12 Iσραήλ – Έντεν Αλέν – «Set Me Free»

13 Ρουμανία – Roxen – «Amnesia»

14 Αζερμπαϊτζάν – Efendi – «Mata Hari»

15 Ουκρανία – Go_A – «Shum» (Шум)

16 Μάλτα – Destiny – «Je me casse»

