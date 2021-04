Eurovision 2021: Τα τρία φαβορί που υπόσχονται δυνατές συγκινήσεις

Σε αντίστροφη μέτρηση βρισκόμαστε για τη βραδιά του μεγάλου τελικού της Eurovision, που διοργανώνεται στο Ρότερνταμ, στις 22 Μαΐου. Η Ολλανδία ήταν η χώρα που νίκησε τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό το 2019, στο Ισραήλ. Η χώρα ήταν προγραμματισμένο να φιλοξενήσει τον Διαγωνισμό το 2020, προτού αυτός ακυρωθεί λόγω της πανδημίας. Αυτή θα είναι η πέμπτη φορά που ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Ολλανδία ενώ τελευταία φορά ήταν το 1980.

Ήδη, καθώς οι χώρες παρουσιάζουν τα τραγούδια τους, ξεχωρίζουν τα φαβορί που αναμένεται να κερδίσουν το ενδιαφέρον μας αλλά και τις πρώτες θέσεις του 65ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Φέτος δυνατά "παίζουν" η Μάλτα, η Ελβετία και η Γαλλία στην τρίτη, με τις τρεις αυτές χώρες να θεωρούνται τα αδιαφιλονίκητα φαβορί.

Μάλτα - Destiny "Je me casse"

Η Destiny εκπροσωπεί τη Μάλτα και με το μοντέρνο τραγούδι της "Je me casse" έχει καταφέρει να ανέβει στην κορυφή των φαβορί. Φυσικά η Destiny δεν είναι άγνωστη στον θεσμό της Eurovision καθώς ήταν εκείνη που είχε κερδίσει τον Διαγωνισμό Junior το 2015 με το τραγούδι "Not My Soul". Από τότε έθεσε στόχο να εμφανιστεί στην κεντρική σκηνή της Eurovision εκπροσωπώντας τη χώρα της και να κερδίσει τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για τη Μάλτα, πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας στον θεσμό. Ορόσημο στην καριέρα της ήταν όταν κέρδισε το X-Factor της Μάλτας αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψε το όνειρό της. Θα εμφανιστεί στη σκηνή του Ρότερνταμ με ένα πολύ δυνατό τραγούδι που αναμένεται να κάνει αίσθηση.

Ελβετία: Gjon's Tears - Tout l'Univers

"Θέλω να χρησιμοποιήσω τη μουσική μου για να συγκινήσω τους ανθρώπους με κάθε τρόπο, είτε από χαρά, ή από θλίψη ή από μελαγχολία" είχε πει ο Gjon Muharremaj, από το Μπροκ. το καντόνι του Φρίμπουργκ της Ελβετίας. Έχει αφιερώσει την καρδιά και την ψυχή του στη μουσική από παιδί. Η ιστορία του ξεκίνησε από την παιδική ηλικία όταν η διασκευή του στο τραγούδι του Elvis Presley "Can’t Help Falling In Love With You" έφερε δάκρυα στα μάτια του παππού του. Και έτσι γεννήθηκε το σκηνικό του όνομα , Gjon’s Tears. Ο παππούς του εντυπωσιάστηκε τόσο που έβαλε συμμετοχή για τον εγγονό του σε talent show στη χώρα καταγωγής του, την Αλβανία. Αυτή ήταν πολύ έξυπνη απόφαση καθώς σε ηλικία 12 ετών ο Gjon κέρδισε την τρίτη θέση στο σόου "Albania’s Got Talent". Τον επόμενο χρόνο έφθασε στον ημιτελικό του "Switzerland’s Got Talent" και το 2019 έφθασε στο ίδιο στάδιο στο The Voice της Γαλλίας. Απολαμβάνει να διαβάζει ποίηση και πηγαίνει σε θέατρα και σε μουσεία, ενώ έχει αδυναμία στις αντίκες. Το νούμερο 1 πάθος του είναι η μουσική

Γαλλία: Barbara Pravi - Voila

Ιδιαίτερη φωνή, ιδιαίτερο μουσικό ύφος. Η Barbara Pravi εκπροσωπεί τη Γαλλία και φιγουράρει στις κορυφαίες θέσεις προτιμήσεων ανάμεσα στους υποψηφίους του Διαγωνισμού. Έχει ρίζες από τους παππούδες σε Σερβία, Ιράν, Πολωνία και Βόρεια Αφρική. Προέρχεται από μία πολυπολιτισμική οικογένεια. Αυτό το ανοιχτό πνεύμα της είναι η βάση στη μόρφωση και το ήθος της. Η Παριζιάνα καλλιτέχνις συμμετείχε το 2016 στο μιούζικαλ "Un été 44" που γρήγορα οδήγησε στο πρώτο της EP "Pas Grandir" και στον πρώτο ρόλο της στην τηλεόραση στη δραματική σειρά "La Sainte Famille". Έχε συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες όπως οι Yannick Noah, Julie Zenatti, Chimène Badi και Jaden Smith, ήταν από τους δημιουργούς του τραγουδιού που κέρδισε την παιδική Eurovision 2020 με τη Valentina και το "J'Imagine". Είναι παθιασμένη συνήγορος των δικαιωμάτων των γυναικών ενώ έχει συμμετάσχει ως δημιουργός στην ηχογράφηση του

Debout les femmes" του επίσημου τραγουδιού του Γαλλικού "Κινήματος για τη Γυναικεία Απελευθέρωση" (Mouvement de Libération des Femmes).