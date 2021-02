Παναγιώτης Βασιλάκος: Τι αποκάλυψε για το Battle of the Couples και τη σχέση του με τη Νικόλ

Ο Παναγιώτης Βασιλάκος μίλησε στην εκπομπή Ευτυχείτε την Έλενα Πολυκάρπου, μιλώντας για το Battle of the Couples που κάνει πρεμιέρα σήμερα το βράδυ (25/2), ενώ αποκάλυψε αν εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχέση με τη Νικολέτα Τσομπανίδου.

“Είπα αμέσως το “ναι” για το “Battle of the Couples”. Το σκέφτηκα δύο δευτερόλεπτα και ευχαριστώ πολύ το κανάλι για την πρόταση που μου έκανε και είμαι εδώ να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ σε ένα τέτοιο project. Τα νούμερα με αγχώνουν λίγο αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα ξυπνήσω το πρωί για να τα δω. Έχω το δημιουργικό άγχος. Το “Battle of the Couples” δεν έχει σχέση με το Survivor. Τα ζευγάρια δεν μάχονται για την επιβίωσής του, ζουν σε μια υπερπολυτελή βίλα, έχουν τις ανέσεις τους, τα δωμάτιά τους, τρώνε…”, ανέφερε ο Παναγιώτης Βασιλάκος σχετικά με το νέο reality του Alpha.

Ο ίδιος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από το “Bachelor”. Μπορεί τώρα να προετοιμάζεται ο δεύτερος κύκλος, όμως ο Παναγιώτης Βασιλάκος υποστηρίζει ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Όσον αφορά στη σχέση του με τη Νικολέτα Τσομπανίδου και αν εξακολουθούν να είναι ζευγάρι, ο παρουσιαστής ξεκαθαρίζει: “Με τη Νικολέτα εννοείται ότι είμαστε ακόμα μαζί”.