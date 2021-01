Λουπέν: Η νέα γαλλική σειρά που κάνει θραύση στο Netflix

Ο Αρσέν Λουπέν γεννήθηκε στο Παρίσι των αρχών του 20ου αιώνα από την πέννα του Μωρίς Λεμπλάν, ο οποίος τον παρουσίαζε ως ευφυέστατο, δαιμονιώδη και ασύλληπτο αριστοκράτη λωποδύτη, με ιπποτικούς τρόπους που διατηρεί ταυτόχρονα και ευγενή αισθήματα.

Στα βιβλία του ο Λεμπλάν σκιαγραφεί το πορτραίτο ενός αντιφατικού ήρωα, το πορτραίτο ενός απατεώνα μα και αριστοκράτη, ενός αδίστακτου και ενός τρυφερού άνδρα, ενός διαρρήκτη μα και ενός τιμωρού, ενός Ρομπέν των Δασών της Μπελ Επόκ όπως τον αποκάλεσαν, που πρωταγωνιστεί στις περιπέτειες της δύναμης, του πλούτου και της εξουσίας.

Στον Αρσέν Λουπέν βασίστηκε η νέα γαλλική σειρά “Λουπέν” που στριμάρει εδώ και μερικές μέρες στο Netflix και ήδη βρίσκεται στην κορυφή της λίστας Top 10 της πλατφόρμας. Στην σειρά ο ευγενής λωποδύτης Ασάν Ντιόπ θέλει να πάρει εκδίκηση για τον πατέρα του για μια αδικία που προκάλεσε μια πλούσια οικογένεια.

Τον Ασάν Ντιόπ υποδύεται ο Γάλλος ηθοποιός Ομάρ Σι, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από την επιτυχημένη ταινία οι “Άθικτοι”. Ο Ντιόπ, ο οποίος γνώρισε τον λογοτεχνικό ήρωα του Λεμπλάν από μικρή ηλικία, τον χρησιμοποιεί ως πηγή έμπνευσης σε αυτή την σειρά που πολλοί έχουν χαρακτηρίσει ήδη ως μια από τις σπουδαιότερες του 2021.

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Τζορτζ Κέι (Criminal UK, Killing Eve) σε συνεργασία με τον Φρανσουά Ούζαν (Family Business) και είναι μια σύγχρονη προσαρμογή των μυθιστορημάτων του Λεμπλάν. Αυτή την στιγμή είναι διαθέσιμο το πρώτο μέρος της γαλλικής σειράς, το οποίο περιλαμβάνει πέντε επεισόδια, εκ των οποίων τα τρία πρώτα σκηνοθέτησε ο Λουί Λετεριέ (Now You See Me, The Incredible Hulk, Transporter 2). Το δεύτερο μέρος της σειράς να αναμένεται να έρθει μέσα στον Απρίλιο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα μυθιστορήματα που είχαν ως ήρωα τον Αρσέν Λουπέν άρχισαν να εκδίδονται το 1905 για το περιοδικό «Τα ξέρω όλα» (Je sais tout), είχαν σημειώσει πρωτοφανή κυκλοφορία και αργότερα δημοσιεύονταν μεταφρασμένα, είτε αυτοτελή, είτε κατά φύλλα, σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου.

https://perpetual.gr