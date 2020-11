Just The 2 of Us: Όλες οι εμφανίσεις των ζευγαριών και η ανατροπή στην αποχώρηση

Άλλη μία βραδιά γεμάτη τραγούδι, λαμπερές εμφανίσεις και πολύ παρασκήνιο μας χάρισε το λαμπερό σόου που παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης.

To Just The 2 Of Us επέστρεψε για να μας ενώσει ξανά σε μια μεγάλη παρέα που διασκεδάζει μαζί, σχολιάζει, αλληλεπιδρά, τραγουδά με την ψυχή της και μοιράζεται στιγμές.

H κάμερα του «Πάμε Δανάη!» βρέθηκε για ακόμα μια φορά στα παρασκήνια του Just The 2 Of Us, μεταφέροντας το κλίμα του λαμπερού σόου!

