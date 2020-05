Το J2US απόψε σε νέα ώρα – Ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει;

Το Just The 2 Of Us έρχεται με μουσική, ατάκες και σασπένς απόψε στις 22:00 στο OPEN.

Από τα 14 ζευγάρια της πρεμιέρας, 11 ντουέτα συνεχίζουν στο επόμενο live του J2US, καθώς κατάφεραν να πείσουν τους κριτές για την προσπάθειά τους, έχοντας παράλληλα κερδίσει την αγάπη και τη στήριξη του τηλεοπτικού κοινού. Οι διαγωνιζόμενοι του JUST THE 2 OF US θα δώσουν για μια ακόμα φορά τον καλύτερο εαυτό τους, θέλοντας να μας εκπλήξουν και να μας ξεσηκώσουν με τις ερμηνείες τους, απόψε, στις 22:00.

Ο παρουσιαστής του J2US, Νίκος Κοκλώνης, μαζί με την πιο απολαυστική παρέα της ελληνικής τηλεόρασης δίνουν τον παλμό. Η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής, μια επιτροπή με μοναδική χημεία, παρακολουθούν την εξέλιξη των διαγωνιζόμενων, ανταλλάσσουν απόψεις και βαθμολογούν τις ερμηνείες των ζευγαριών.

Ποιο ντουέτο θα καταφέρει να εντυπωσιάσει τους κριτές με την ερμηνεία του; Και ποιοι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και τα στάνταρντ που έβαλαν ως στόχο; Για ένα ακόμα ζευγάρι το ταξίδι του στο J2US αυτό το Σάββατο θα φτάσει στο τέλος του. Μαζί με την κριτική επιτροπή που βαθμολογεί, οι τηλεθεατές κρίνουν την τύχη των διαγωνιζόμενων ψηφίζοντας μέσα από το app του OPEN τα αγαπημένα τους ζευγάρια.

Κατεβάζοντας το app του OPEN, από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και την επόμενη Τρίτη οι τηλεθεατές μπορούν να δώσουν μέχρι και 5 ψήφους στο/στα αγαπημένο/αγαπημένα τους ζευγάρι/α, εντελώς δωρεάν.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των τηλεθεατών προσμετράται στο επόμενο σόου και βαραίνει ισότιμα στο τελικό αποτέλεσμα με τη βαθμολογία των κριτών για την ερμηνεία των διαγωνιζόμενων ζευγαριών.

Κάθε εβδομάδα, τα ντουέτα εξελίσσονται και δίνουν μοναδικό παλμό στη σκηνή του J2US παρουσιάζοντας ιδιαίτερες εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών, για καλό σκοπό.

To J2US στηρίζει το νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για την αγορά θερμοκοιτίδων και το νοσοκομείο αναφοράς Σωτηρία για την αγορά αναλώσιμων και ιατροφαρμακευτικού υλικού με στόχο να ενισχύσει τους γιατρούς και νοσηλευτές, που την περίοδο της πανδημίας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον COVID-19.

www.zappit.gr