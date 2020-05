Τρύφωνας Σαμαράς: Η εμφάνιση εμπαιγμός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Βανδή

Με αρκετή ένταση ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό μέρος του δεύτερου show του Just The 2 Of Us.



Η απόφαση του Τρύφωνα Σαμαρά να εμφανιστεί φορώντας μια φούστα που παρέπεμπε σε φουστανέλα αλλά και μια ξανθιά περούκα με ράστα, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Δέσποινας Βανδή αλλά και των υπόλοιπων κριτών οι οποίοι δεν δίστασαν να εκφράσουν ανοιχτά τη γνώμη τους.



Χωρίς να μασήσει τα λόγια της, η διάσημη τραγουδίστρια δήλωσε πως αυτή η αμφίεση δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύσει αλλά και να τιμήσει την παράδοση, αλλά αντιθέτως μοιάζει με το να είναι κάπου καλεσμένος τον Φεβρουάριο και δεν ξέρει πώς να ντυθεί.



«Όλο αυτό που είδα δεν το βρίσκω τόσο χαριτωμένο, δεν ξέρω πώς να στο εξηγήσω. Είπες ένα παραδοσιακό τραγούδι, φορώντας ένα γιλέκο ταυρομάχου, κρατάς μια γκλίτσα και για τη δική μου αισθητική όλο αυτό δεν μου ταιριάζει [...] Μην το ξανακάνεις, όταν ακουμπάς την παράδοση. Σε οτιδήποτε άλλο μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην ελληνική παράδοση και την παραδοσιακή μουσική. Δεν το εισέπραξα ότι τίμησες την παράδοση» δήλωσε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι όλο αυτό είναι εμπαιγμός.