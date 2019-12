Μέχρι και όπερα τραγούδησε ο Σάκης για να "κλέψει" την παίκτρια της Ελεωνόρας Ζουγανέλη

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά steal είχαμε στο χθεσινό επεισόδιο του The Voice, με πρωταγωνιστή τον Σάκη Ρουβά.

Η Άννα Καπόνε Πάππας από την ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, εντυπωσίασε τον κριτή του talent show, o οποίος έσπευσε να την διεκδικήσει μαζί με την Έλενα Παπαρίζου.

“Αν κάποιος δεν σας δώσει καμία σημασία, μπορεί να πείτε πως δεν ξέρει τι του γίνεται ή μπορεί να λειτουργήσει ανάποδα. Δεν ξέρω πως να σε προσεγγίσω. Θέλω τόσο πολύ να έρθεις στην ομάδα μου αυτή τη στιγμή” ανέφερε ενθουσιασμένος ο Σάκης Ρουβάς με την διαγωνιζόμενη να τον ρωτάει, με χαμόγελο, εάν θα την βάλει να τραγουδήσει όπερα. Κάτι που, όπως πρόδωσε, λατρεύει!

Τότε, λοιπόν, ο Έλληνας σταρ αναρωτήθηκε τι θα έπρεπε να κάνει για να “κερδίσει” την 31χρονη Άννα Καπόνε Πάππας και εκείνη, με τη σειρά της, ζήτησε να τραγουδήσουν μαζί στη σκηνή του The Voice το “Phantom of the opera”.

Αιφνιδιάζοντας τους τηλεθεατές αλλά και τους υπόλοιπους coaches, ο Σάκης Ρουβάς έσπευσε στην σκηνή του τάλεντ σόου και κρατώντας τους στίχους σε ένα κινητό τηλέφωνο ερμήνευσε μοναδικά το κομμάτι μαζί με την διαγωνιζόμενη της… ομάδας του πλέον μετά το εντυπωσιακό αυτό steal!

“Είστε οι γυναίκες πραγματικά δώρο από τον Θεό” σχολίασε με χιούμορ ο Σάκης Ρουβάς.