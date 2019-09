Game of Thrones και Fleabag οι μεγάλοι νικητές των Βραβείων Emmy

Το Game of Thrones και η επιτυχημένη βρετανική σειρά Fleabag αναδείχθηκαν στους κορυφαίους νικητές των φετινών βραβείων Emmy, σε μια λαμπερή βραδιά που πραγματοποιήθηκε στο Microsoft Theater του Los Angeles, το βράδυ της Κυριακής.

Hσειρά φαντασίας του G. R.R. Martin ξεχώρισε για μία ακόμη χρονιά στην κατηγορία της, αφήνοντας πίσω «δυνατές» σειρές όπως το Better Call Saul, το Killing Eve και το Ozark. Στην κατηγορία της καλύτερης κωμωδίας, το Fleabag απέσπασε το μεγάλο βραβείο, νικώντας το Veep, το Barry και το Russian Doll.

H Jodie Comer από το Killing Eve αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία του Α' Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά, ενώ ο Billy Porter του Pose απέσπασε το πρώτο βραβείο στην αντίστοιχη κατηγορία για άνδρες.

H Phoebe Waller-Bridge, δημιουργός και πρωταγωνίστρια του Fleabag, αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία του Α' Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά. Στην αντίστοιχη κατηγορία για τους άνδρες, το πρώτο βραβείο κέρδισε ο Bill Hader, ως τηλεοπτικός Barry.

O Peter Dinklage, γνωστός ως «Tyrion» από το Game of Thrones, κέρδισε το Emmy Β' Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά. Το αντίστοιχο βραβείο στην γυναικεία κατηγορία απέσπασε η Julia Garner (Ozark).

Στις κωμικές σειρές, τα βραβεία Β' γυναικείου και ανδρικού ρόλου απέσπασαν δύο ηθοποιοί από την ίδια σειρά, το The Marvelous Mrs. Maisel, ο Tony Shalhoub και η Alex Borstein.

Επίσης, η μίνι σειρά Chernobyl με θέμα το τραγικό πυρηνικό δυστύχημα, απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία της καλύτερης μίνι σειράς.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα βραβεία

Καλύτερη δραματική σειρά

Game of Thrones

Καλύτερη κωμική σειρά

Fleabag

Α' γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Jodie Comer (Killing Eve)

Α' ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Billy Porter (Pose)

Καλύτερη σκηνοθεσία σε δραματική σειρά

Jason Bateman (Ozark, Reparations)

Β' γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Julia Garner (Ozark)

Β' ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά Peter Dinklage (Game of Thrones)

Καλύτερο σενάριο σε δραματική σειρά

Jesse Armstrong (Succession, Nobody Is Ever Missing)

Καλύτερη μίνι σειρά

Chernobyl

Α' γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Α' ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά

Jharrel Jerome (When They See Us)

Καλύτερο σενάριο για μίνι σειρά

Craig Mazin (Chernobyl)

Καλύτερη σκηνοθεσία για μίνι σειρά

Johan Renck (Chernobyl)

(Chernobyl)