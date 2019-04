Η αμερικανική τηλεόραση προδίδει τη συνέχεια του Game of Thrones!

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο επεισόδιο του τελευταίου κύκλου της πλέον δημοφιλούς σειράς έχει ήδη ξεκινήσει , καθώς στις 14 Απριλίου θα δοθεί η συνέχεια στη μάχη για την κατάκτηση του «σιδηρούν θρόνου».

Ωστόσο, η αμερικανική τηλεόραση φρόντισε ώστε να παρατείνει την αγωνία των απανταχού θαυμαστών του Game of Thrones, με δύο διαφορετικά τηλεοπτικά σποτ που «παίζουν» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

