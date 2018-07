Τι έδειξαν οι μετρήσεις μετά την πρώτη μάχη με το My Man Can;



Στην αρχή ήταν να βγει ένα παιχνίδι σε ένα κανάλι, μετά αναβλήθηκε επ’ αόριστον. Ένα άλλο κανάλι αποφάσισε να βγάλει παρόμοιο, δικό του παιχνίδι. Το προγραμματίζει, το διαφημίζει και στο παρά πέντε, κάνει νωρίτερα πρεμιέρα εκείνο το παιχνίδι που είχε αναβληθεί… Όμως, το ταίρι ξέρει και από τηλεθέαση…



Τουλάχιστον, έτσι έδειξαν οι μετρήσεις της Nielsen για την πρεμιέρα του καλοκαιρινού παιχνιδιού του ΑΝΤ1 με τον Τόνι Σφήνο, Το ταίρι ξέρει, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Το πρόγραμμα παίζει απέναντι -πιο απέναντι δεν γίνεται- από το πανομοιότυπο My Man Can του ΣΚΑΪ, το οποίο βγήκε στον αέρα μια εβδομάδα νωρίτερα. Οι τηλεθεατές μοιράστηκαν αλλά…



Αλλά, με δεδομένο ότι ο ΑΝΤ1 ταλαιπωρείται τον τελευταίο καιρό από τηλεθεάσεις ιστορικού χαμηλού, το 17,8% στο γενικό και το 20,1% στο δυναμικό που πέτυχε ο -εξαιρετικός μπορούμε να πούμε- Τόνι Σφήνος, είναι μια μεγάλη επιτυχία του καναλιού του Αμαρουσίου. Τα αντίστοιχα νούμερα του My Man Can, στον πρώτο σταθμό σε τηλεθέαση αυτή τη στιγμή, ήταν 18,2% και 15,9%.

