Αλλάζει όνομα το EPSILON TV

Μετά την αγορά του τηλεοπτικού σταθμού από τον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη έχει αποφασιστεί ότι μέσα στο καλοκαίρι, πριν από την έναρξη της καινούργιας τηλεοπτικής σεζόν ο σταθμός θα μετακομίσει από τα Μελίσσια όπου βρίσκεται τώρα, στην Παιανία, στα στούντιο του Νίνο Ελματζόγλου όπου έβγαινε για χρόνια το MEGA.

Το καινούργιο «σπίτι» κατασκευάζεται με γοργούς ρυθμούς και με καινούργια μηχανήματα αλλά εκτός από την τεχνική υποδομή και τη μετακόμιση, στις αρχές της καινούργιας σεζόν το σήμα που θα βγει από τη συχνότητα του νυν EPSILON θα έχει και άλλο όνομα.

Όπως μάλιστα μας είπαν τα στελέχη του σταθμού στη συνάντηση… to know as better που έκαναν χθες με δημοσιογράφους που καλύπτουμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ ήδη έχουν καταλήξει σε μία… short list και η οποία εξετάζεται προκειμένου να αποφασιστεί το νέο όνομα του σταθμού. Το «εξετάζεται» σημαίνει ότι πρέπει να είναι ελεύθερο εμπορικά και να μην παραπέμπει ούτε σε άλλες εταιρείες, τηλεοπτικές και μη, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή και… ενστάσεις από τρίτους όταν αποφασιστεί και βγει στον αέρα. Στη φάση αυτή λοιπόν εξετάζονται τα ονόματα της «short list» παγκοσμίως ενώ θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερο και στο διαδίκτυο (domain name) για να μπορεί να το χρησιμοποιήσουν από τον τηλεοπτικό σταθμό.

Η short list όπως μας είπαν τα στελέχη του τηλεοπτικού σταθμού περιέχει ονόματα που έχουν… άρωμα Ελλάδας, όπως ήταν επιθυμία και της ιδιοκτησίας, ενώ τον οριστικό τίτλο θα τον αποφασίσουν μέσα στον Αύγουστο με σκοπό στις αρχές Σεπτεμβρίου μέσα από τη συχνότητα του EPSILON να βγει και επίσημα στον αέρα με το νέο όνομά του…!

Γρηγόρης Μελάς / newsit.gr

