Eurovision 2018: Άνδρας κλέβει live το μικρόφωνο από τη Βρετανίδα

Λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ η Βρετανή τραγουδίστρια Surie βρισκόταν στην σκηνή της Eurovision 2018 ερμηνεύοντας το Storm. Ένας από τους θεατές όρμησε στην σκηνή αρπάζοντας της το μικρόφωνο μέσα από τα χέρια!

Οι σεκιούριτι του Altice Arena, όπου διεξάγεται ο μεγάλος τελικός από τη Λισαβόνα επενέβησαν και του πήραν το μικρόφωνο, ενώ τον απομάκρυναν από τη σκηνή.



Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Τρομοκρατημένη η τραγουδίστρια έφυγε μακριά του ενώ η ασφάλεια έτρεξε στην σκηνή για να τον απομακρύνει. Το κοινό προσπάθησε να την κάνει να συνεχίσει το τραγούδι της και εκείνη ολοκλήρωσε την εμφάνιση της στην σκηνή της Altice Arena.

The moment a protester stormed the stage at #Eurovision taking the microphone from the UK’s SuRie https://t.co/IP3lp2HGtN pic.twitter.com/lsfUI5w9gr

— The Telegraph (@Telegraph) 12 Μαΐου 2018