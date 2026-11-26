Μόνο το ένα τέταρτο έως το ένα τρίτο των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με παχυσαρκία θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν κακή υγεία, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας μελέτης. Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature την Τετάρτη, εντάσσεται στις εκκλήσεις για την αναθεώρηση του τρόπου διάγνωσης της πάθησης, προτείνοντας μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Η πρόταση για αναθεώρηση της διάγνωσης

Η νέα μελέτη έρχεται να υποστηρίξει μια πρόταση που είχε λάβει χώρα πέρυσι από ειδικούς και ιατρικούς οργανισμούς. Η πρόταση αυτή αφορούσε τη μετάβαση της διάγνωσης της παχυσαρκίας πέρα από τον απλό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), ο οποίος βασίζεται αποκλειστικά στο βάρος και το ύψος ενός ατόμου. Αντ’ αυτού, προτάθηκε να συμπεριληφθούν παράγοντες όπως το σωματικό λίπος και η ευρύτερη κατάσταση της υγείας του ατόμου.

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να αναδείξει τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτός ο νέος ορισμός για τα επίπεδα διάγνωσης, την επικράτηση και, εν τέλει, τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά επί του παρόντος ότι η πάθηση επηρεάζει περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας τον υφιστάμενο ορισμό.

Νέοι ορισμοί και παράγοντες κινδύνου

Η παχυσαρκία είναι γνωστό ότι μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για διάφορες σοβαρές παθήσεις, όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η ηπατική και η νεφρική νόσος, καθώς και ο καρκίνος. Η μελέτη προτείνει έναν διαχωρισμό στην κατηγοριοποίηση της παχυσαρκίας, εισάγοντας δύο νέους όρους: την «προκλινική» και την «κλινική» παχυσαρκία.

Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, η πάθηση θα ορίζεται ως προκλινική όταν αποτελεί σε μεγάλο βαθμό παράγοντα κινδύνου για την υγεία, χωρίς να έχει προκαλέσει ακόμα εμφανή προβλήματα. Αντιθέτως, θα χαρακτηρίζεται ως κλινική όταν έχει ήδη προκαλέσει συγκεκριμένα προβλήματα υγείας στον ασθενή.

Τα δεδομένα της έρευνας και οι επιπτώσεις

Για τη διεξαγωγή της μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από σχεδόν 850.000 ενήλικες, οι οποίοι προέρχονταν από τέσσερις διαφορετικές χώρες: την Κίνα, τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισπανία. Βάσει του νέου πλαισίου που προτείνεται, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ένα ποσοστό από 1% έως 3% όσων ορίζονται σήμερα ως παχύσαρκοι μόνο με βάση τον ΔΜΣ, δεν θα ταξινομούνται πλέον ως τέτοιοι.

Ταυτόχρονα, ένα επιπλέον 5% έως 9% του πληθυσμού, το οποίο ενδεχομένως έχει υψηλότερο σωματικό λίπος, θα διαγνωστεί με την πάθηση, παρόλο που μπορεί να μην πληροί τα κριτήρια του ΔΜΣ με τον παλιό τρόπο. Αυτές οι αλλαγές στην ταξινόμηση θα μπορούσαν να επηρεάσουν δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι ότι η πλειοψηφία των ατόμων με «προκλινική παχυσαρκία» – περίπου 82% κατά μέσο όρο στις τέσσερις χώρες που μελετήθηκαν – δεν προχώρησαν σε κλινική παχυσαρκία, υποδεικνύοντας ότι η ύπαρξη υψηλού ΔΜΣ δεν συνεπάγεται απαραίτητα άμεσα κλινικά προβλήματα υγείας.

Η άποψη του επικεφαλής συγγραφέα

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Φραντσέσκο Ρουμπίνο, καθηγητής και πρόεδρος μεταβολικής και βαριατρικής χειρουργικής στο King’s College του Λονδίνου, σχολίασε την αναγκαιότητα αυτής της αναθεώρησης. Ο κ. Ρουμπίνο δήλωσε ότι η ανακρίβεια των μετρήσεων του ΔΜΣ ήταν γνωστή εδώ και καιρό στην επιστημονική κοινότητα.

«Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει ένα καλύτερο σύστημα», τόνισε ο καθηγητής. Πρόσθεσε ότι αυτό ακριβώς επιδιώκει να κάνει το νέο πλαίσιο, λέγοντας ότι θα μπορούσε «να παρέχει έναν ουσιαστικό κλινικό χαρακτηρισμό της παχυσαρκίας που μπορεί να διαμορφώσει τη φροντίδα και την πολιτική» στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Το προτεινόμενο πλαίσιο διάγνωσης

Το νέο πλαίσιο που προτείνεται από τη μελέτη εισάγει μια πιο σύνθετη διαδικασία διάγνωσης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η μέτρηση του σωματικού λίπους, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας μέσης, παράλληλα με τον ΔΜΣ. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να εξετάζεται κατά πόσον ένας ασθενής έχει κάποια οργανική δυσλειτουργία που συνδέεται με το βάρος του, όπως καρδιακά ή ηπατικά προβλήματα, πριν από την τελική διάγνωση.

Αυτή η προσέγγιση σημαίνει ότι ορισμένα άτομα που εμφανίζουν μόνο υψηλό ΔΜΣ δεν θα ταξινομούνται πλέον ως παχύσαρκα. Όσοι έχουν υψηλό σωματικό λίπος και ταυτόχρονα υψηλό ΔΜΣ θα διαγνωστούν με «προκλινική παχυσαρκία». Τέλος, όσοι, εκτός από υψηλό σωματικό λίπος και υψηλό ΔΜΣ, παρουσιάζουν και δυσλειτουργία οργάνων, θα διαγνωστούν με «κλινική παχυσαρκία», η οποία θεωρείται ενεργός νόσος.

Με πληροφορίες από: Topontiki