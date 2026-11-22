Ελλείψεις στα αντιγριπικά εμβόλια καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε φαρμακεία σε ολόκληρη τη χώρα, με πολλούς φαρμακοποιούς να δηλώνουν μηδενικά αποθέματα. Αυτή η κατάσταση αναγκάζει τους πολίτες να αναζητούν διαθέσιμες δόσεις από φαρμακείο σε φαρμακείο. Ωστόσο, η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς προγραμματίζεται η διάθεση περίπου 800.000 επιπλέον δόσεων.

Η έκταση των ελλείψεων και η γενικότερη εικόνα

Οι ελλείψεις στα αντιγριπικά εμβόλια δεν αποτελούν το μοναδικό πρόβλημα στην αγορά φαρμάκων. Συνολικά, καταγράφεται μειωμένη διαθεσιμότητα σε 344 σκευάσματα, τα οποία περιλαμβάνουν σημαντικές κατηγορίες όπως αντιβιώσεις και καρδιολογικά φάρμακα. Αυτή η ευρύτερη εικόνα των ελλείψεων εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αρμόδιους φορείς και τους πολίτες.

Ειδικότερα για τα αντιγριπικά εμβόλια, οι τελευταίες παραδόσεις αντιστοιχούν σε περίπου 40% των ποσοτήτων που είχαν προπαραγγελθεί από μία συγκεκριμένη εταιρεία, με τις παραγγελίες να έχουν γίνει από τον περασμένο Μάρτιο. Παρόλα αυτά, οι συνολικές παραλαβές που αναμένονται για τη φετινή περίοδο υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 3,2 εκατομμύρια δόσεις, ποσότητα που αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες.

Οι παράγοντες που οδήγησαν στις καθυστερήσεις

Η δημιουργία προσωρινών κενών στην αγορά των αντιγριπικών εμβολίων αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Αφενός, υπήρξε καθυστέρηση στον εφοδιασμό των φαρμακείων, και αφετέρου, η ζήτηση αποδείχθηκε μεγαλύτερη από την αρχικά αναμενόμενη.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε και ένα γεγονός από την προηγούμενη χρονιά, κατά την οποία είχαν παραμείνει αδιάθετες περίπου 500.000 δόσεις αντιγριπικών εμβολίων. Αυτό οδήγησε ορισμένα φαρμακεία να προχωρήσουν σε πιο περιορισμένες παραγγελίες για την τρέχουσα περίοδο, εκτιμώντας διαφορετικά τις ανάγκες.

Η παρέμβαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Το ζήτημα των ελλείψεων στα αντιγριπικά εμβόλια δεν άφησε αδιάφορο τον Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), ο οποίος προχώρησε σε επίσημη παρέμβαση. Συγκεκριμένα, στις 13 Νοεμβρίου, ο ΠΦΣ απέστειλε επιστολή προς τη ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ, ζητώντας την άμεση παράδοση των ποσοτήτων του εμβολίου Vaxigrip που εκκρεμούσαν.

Στην επιστολή του, ο Σύλλογος υπογράμμιζε ότι οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις δυσχεραίνουν σημαντικά τον έγκαιρο εμβολιασμό του πληθυσμού. Τονιζόταν επίσης ότι το Vaxigrip αποτελεί το βασικό σκεύασμα που διατίθεται σε μεγαλύτερες ποσότητες μέσω των φαρμακείων για την κάλυψη των αναγκών του ετήσιου αντιγριπικού εμβολιασμού.

Η απάντηση της ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ και οι διεθνείς παράγοντες

Σε απάντηση των αιτιάσεων που διατυπώθηκαν από τον Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ απέστειλε ενημερωτική επιστολή στις 17 Νοεμβρίου. Σε αυτή την επιστολή, η εταιρεία παρείχε εξηγήσεις για τους λόγους που φέτος δεν κατέστη δυνατό να ακολουθηθεί το ίδιο χρονοδιάγραμμα παραγωγής και διάθεσης των εμβολίων, όπως είχε συμβεί την προηγούμενη χρονιά.

Η ΒΙΑΝΕΞ ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις συνδέονται με τέσσερις εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρέασαν την παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα της Sanofi σε διεθνές επίπεδο. Παρά τις σημαντικές αυτές δυσκολίες, η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εκκρεμείς επιβεβαιωμένες ποσότητες να παραδοθούν από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, μέσω των συνεργαζόμενων φαρμακαποθηκών.

Προγραμματισμός διανομής και κάλεσμα για εμβολιασμό

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Απόστολου Βαλτά, οι εκκρεμείς ποσότητες των αντιγριπικών εμβολίων αναμένεται να φτάσουν στις αποθήκες των φαρμακαποθηκών στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας. Η διανομή τους στα φαρμακεία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της κάλυψης των αναγκών.

Ο κ. Βαλτάς απηύθυνε κάλεσμα προς τους πολίτες που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί, προτρέποντάς τους να επικοινωνήσουν με τον φαρμακοποιό τους από την ερχόμενη Τετάρτη. Τόνισε επίσης την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από την γρίπη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis