Μία από τις λιγότερο γνωστές βιταμίνες, η βιταμίνη Κ, αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας για την υγεία του οργανισμού. Συγκεκριμένα, συμβάλλει στη διατήρηση των οστών σε υγιή κατάσταση και παίζει σημαντικό ρόλο στη φυσιολογική πήξη του αίματος. Η παρουσία της είναι κρίσιμη για έναν γερό οργανισμό και ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο ρόλος των βιταμινών και οι επιπτώσεις της έλλειψης

Οι βιταμίνες αποτελούν οργανικές χημικές ενώσεις τις οποίες ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει από μόνος του. Δρουν ακόμα και σε πολύ μικρές ποσότητες, δεν έχουν θερμιδική αξία και ο κύριος ρόλος τους είναι να ρυθμίζουν τις μεταβολικές διαδικασίες και τις ενεργειακές μετατροπές που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό.

Τόσο η έλλειψη όσο και η υπερβολική ύπαρξη βιταμινών μπορεί να προκαλέσει διαταραχές και προβλήματα υγείας. Ειδικά για τη βιταμίνη Κ, όταν κάποιος έχει λιγότερη από την επιθυμητή ποσότητα, είναι πιο πιθανό να εμφανίσει αιμορραγία, καθυστερημένη επούλωση πληγών ή αδικαιολόγητες μελανιές.

Πηγές της βιταμίνης Κ

Η βιταμίνη Κ εντοπίζεται σε δύο βασικές μορφές, φυτικής και ζωικής προέλευσης. Η φυτικής προέλευσης μορφή βρίσκεται κυρίως σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, το μπρόκολο και το μαρούλι, καθώς και σε φυτικά έλαια και ορισμένα φρούτα, όπως τα blueberries και τα σύκα.

Αντίστοιχα, η ζωικής προέλευσης βιταμίνη Κ συναντάται στο κρέας, το γάλα, τη σόγια και τα αυγά. Αυτές οι πηγές εξασφαλίζουν την πρόσληψη της απαραίτητης ποσότητας για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

Προστασία οστών, καρδιάς και εγκεφάλου

Σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, η βιταμίνη Κ προάγει την καλή υγεία των οστών, της καρδιάς και του εγκεφάλου, ενώ συμβάλλει καθοριστικά στη φυσιολογική πήξη του αίματος. Μεταφέρει το ασβέστιο που κυκλοφορεί στο αίμα στα οστά, παράγοντας την πρωτεΐνη οστεοκαλσίνη, η οποία λειτουργεί προστατευτικά για τα οστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της οστικής μάζας, τη μείωση του κινδύνου για κατάγματα και άλλες φθορές των οστών, ενώ παράλληλα προλαμβάνει τη φθορά των χόνδρων μεταξύ των αρθρώσεων και μειώνει τις φλεγμονές.

Επιπλέον, η βιταμίνη Κ αποτρέπει την εναπόθεση ασβεστίου στις αρτηρίες, μία από τις κυριότερες αιτίες καρδιακής προσβολής. Χάρη στις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της, προστατεύει τον οργανισμό από τη δημιουργία ελεύθερων ριζών και το οξειδωτικό στρες. Λειτουργεί ως ασπίδα για τα εγκεφαλικά κύτταρα και τη συνολική υγεία του εγκεφάλου από φλεγμονώδεις παθήσεις. Τέλος, παράγει τέσσερις από τις συνολικά δεκατρείς πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για την πήξη του αίματος.

Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη

Η ποσότητα βιταμίνης Κ που πρέπει να λαμβάνει κάθε άτομο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το φύλο και η ηλικία. Ενδεικτικά, η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη για τις γυναίκες ανέρχεται σε 90 μικρογραμμάρια, ενώ για τους άνδρες σε 120 μικρογραμμάρια.

Με πληροφορίες από: oneman.gr