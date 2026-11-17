Η ιλαρά αναζωπυρώνεται στις ΗΠΑ: Η ανάλυση του Reuters για τη μείωση των εμβολιασμών και τον ρόλο του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Η αναζωπύρωση της ιλαράς στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο επίκεντρο εκτενούς ανάλυσης του Reuters, η οποία συνδέει την αύξηση των κρουσμάτων με τη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης και τις αλλαγές στην πολιτική δημόσιας υγείας. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο εστιάζει στον ρόλο της κυβέρνησης Τραμπ και του υπουργού Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως κορυφαίος ακτιβιστής κατά των εμβολίων στη χώρα. Η επιδημική έξαρση στη Γιούτα αποτελεί βασικό παράδειγμα της κατάστασης, όπου ο ιός της ιλαράς εντόπισε ανεμβολίαστα παιδιά.

Η εξάπλωση της ιλαράς στη Γιούτα

Σε ολόκληρη τη Γιούτα, ο ιός της ιλαράς εντόπισε ανεμβολίαστα παιδιά, ξεκινώντας την εξάπλωσή του τον Ιούνιο του 2025. Αρχικά, έπληξε μια απομονωμένη θρησκευτική κοινότητα, η οποία εδώ και πολύ καιρό απορρίπτει συστηματικά τον εμβολιασμό. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα μέχρι τον Ιανουάριο, εξανθήματα και πυρετοί να εμφανιστούν σε παιδιά εκατοντάδες μίλια μακριά από την αρχική εστία.

Εκείνον τον μήνα, η ιλαρά μόλυνε έναν έφηβο σε έναν διαγωνισμό χορού λυκείων, ο οποίος διεξήχθη κοντά στο Σολτ Λέικ Σίτι. Στη συνέχεια, ο ιός εμφανίστηκε σε έναν κοντινό αγώνα μπάσκετ, δείχνοντας την ταχεία μεταδοτικότητά του. Η εξάπλωση δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς ο ιός έφτασε σε μια «βραδιά κινηματογράφου» μιας εκκλησίας στα προάστια, σε μεγάλα καταστήματα όπως τα Costco και Trader Joe’s, καθώς και σε παιδικούς σταθμούς και κέντρα τεχνητού μαυρίσματος, σύμφωνα με τα λεπτομερή στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Γιούτα.

Ιστορικό πλαίσιο και η σημερινή προσέγγιση

Ιστορικά, οι ηγέτες της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών κινητοποιούσαν επειγόντως ειδικούς στις ασθένειες, κάθε φορά που εμφανίζονταν τέτοιες επιδημικές εξάρσεις. Ο στόχος ήταν να σταματήσουν την περαιτέρω εξάπλωση, ενώ παράλληλα προειδοποιούσαν δημόσια τις οικογένειες για την ανάγκη να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Χάρη σε αυτές τις άμεσες παρεμβάσεις, οι μολύνσεις έφταναν το πολύ σε δεκάδες ή εκατοντάδες ανθρώπους, και οι επιδημικές εξάρσεις συχνά περιορίζονταν μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες.

Ωστόσο, η σημερινή προσέγγιση διαφέρει σημαντικά. Υπό τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος είναι γνωστός ως ο κορυφαίος ακτιβιστής κατά των εμβολίων στη χώρα, η πολιτική έχει αλλάξει. Ορισμένοι ανώτατοι αξιωματούχοι τόσο στη Γιούτα όσο και σε άλλες περιοχές έχουν πλέον σταματήσει να προωθούν ενεργά τον εμβολιασμό. Οι προσπάθειες για τον περιορισμό των επιδημικών εξάρσεων είναι ελάχιστες, γεγονός που συμβάλλει στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ιλαράς, όπως αναδεικνύει η ανάλυση του Reuters.

Ο ρόλος του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, με την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέει στους Αμερικανούς να φοβούνται τα εμβόλια. Αυτή η στάση αντιφάσκει με δεκαετίες αποδεικτικών στοιχείων που καταδεικνύουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, ενώ προωθεί πολιτικές που μειώνουν τον παιδικό εμβολιασμό.

Ο Κένεντι υποστηρίζει ότι τα παιδιά αναπτύσσουν ισχυρότερη ανοσία μέσω της άμεσης έκθεσης στον ιό, δηλαδή αρρωσταίνοντας. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης, λιγότερα μικρά παιδιά έχουν εμβολιαστεί στην πολιτεία της Γιούτα, όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικάνοι, συμβάλλοντας στην ευκολότερη εξάπλωση της ιλαράς.

Σημαντική μείωση των εμβολιασμών και εθνικά δεδομένα

Μια ανάλυση του Reuters, βασισμένη σε δεδομένα από 13 πολιτείες των ΗΠΑ και την πόλη της Νέας Υόρκης, αποκάλυψε μια έντονη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού μεταξύ των μικρών παιδιών. Αυτή η πτώση παρατηρήθηκε υπό την ηγεσία του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, και ήταν πιο απότομη από ό,τι κατά τη διάρκεια της πανδημίας ή οποιουδήποτε άλλου έτους από τότε.

Τα κρούσματα ιλαράς έχουν εκτοξευθεί σε περισσότερα από 7.700 σε εθνικό επίπεδο, ενώ έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι. Αυτοί οι αριθμοί αποτελούν τους υψηλότερους για αμφότερες τις κατηγορίες εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, αναδεικνύοντας το μέγεθος της κρίσης δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από: Topontiki