Αν η αίσθηση του να ανοίγεις τα μάτια σου το πρωί και λόγω της μυωπίας να μην μπορείς να δεις καθαρά τριγύρω σου είναι γνώριμη, σίγουρα ξέρεις τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μέσος άνθρωπος με προβλήματα όρασης. Μήπως οι τρόποι διόρθωσης της μυωπίας έχουν καταντήσει μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν ξέρεις τι να επιλέξεις ανάμεσα στα γυαλιά μυωπίας, στους φακούς επαφής και στο λέιζερ LASIK;

Στη συνέχεια του άρθρου έχουμε συγκεντρώσει τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε εναλλακτικής λύσης, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να αποφασίσεις σωστά, βάσει πάντα των αναγκών σου.

Γυαλιά μυωπίας

Τα γυαλιά μυωπίας εξακολουθούν να είναι η πιο πρακτική και ασφαλής λύση για τους περισσότερους. Μάλιστα θεωρούνται ένα από τα πιο δυναμικά αξεσουάρ μόδας, ικανά να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου και να δώσουν έναν πιο επαγγελματικό ή “σοφιστικέ” αέρα, ανάλογα με τον σκελετό. Επιπλέον, δεν απαιτούν καμία επαφή με το ίδιο το μάτι, μηδενίζοντας τον κίνδυνο μολύνσεων, ενώ προσφέρουν προστασία από τον αέρα και τη σκόνη.

Ωστόσο, η πρακτικότητά τους μειώνεται σε αθλητικές και άλλες έντονες καθημερινές δραστηριότητες. Επίσης, θολώνουν με τις αλλαγές θερμοκρασίας, ειδικά τον χειμώνα ή όταν πίνεις έναν ζεστό καφέ, λερώνονται διαρκώς και δεν έχεις περιφερειακή όραση. Τέλος, η όρασή σου εξαρτάται αποκλειστικά από ένα αντικείμενο εύθραυστο, το οποίο, αν δεν είσαι οργανωτικός τύπος, μπορείς εύκολα να το χάσεις μέσα στο σπίτι.

Φακοί επαφής

Αν ο περιορισμός της περιφερειακής όρασης σού δημιουργεί εκνευρισμό και εμπόδια στην καθημερινότητα, τότε μια πολύ καλή λύση είναι η χρήση φακών επαφής. Πέραν της ελεύθερης περιφερειακής όρασης, προσφέρουν φυσική εμφάνιση και είναι τέλεια επιλογή για γυμναστική, χορό ή βόλτα στη βροχή. Σου επιτρέπουν επίσης να φοράς όποια γυαλιά ηλίου επιθυμείς, χωρίς να χρειάζεται να επενδύεις σε ειδικούς φακούς.

Παρ’ όλα αυτά έχουν και μειονεκτήματα που αφορούν κυρίως τους κανόνες υγιεινής και τον κίνδυνο ενδεχόμενων μολύνσεων. Δηλαδή, η ελλιπής καθαριότητα ή η υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ξηροφθαλμία, ερεθισμούς ή ακόμα και σοβαρές μολύνσεις. Τέλος, αν βρίσκεσαι διαρκώς μπροστά σε οθόνες υπολογιστή, ενδέχεται να νιώθεις τα μάτια σου στεγνά και κουρασμένα πολύ πριν τελειώσει η μέρα.

Λέιζερ ματιών

Το LASIK είναι η πιο γνωστή τεχνική λέιζερ για να αντιμετωπίσεις μόνιμα τη μυωπία. Αν το να βάζεις συνέχεια τους φακούς και να καθαρίζεις τα γυαλιά σε έχει κουράσει, η διαθλαστική χειρουργική αποτελεί την επόμενη λογική λύση. Το λέιζερ ματιών πλέον θεωρείται μια επέμβαση ρουτίνας και σου προσφέρει το καλύτερο δώρο, να ανοίγεις τα μάτια σου το πρωί και να βλέπεις τον κόσμο πεντακάθαρα από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Η απόφαση για μια τέτοια επέμβαση πρέπει πάντα να γίνεται με τα σωστά κριτήρια. Ένας εξειδικευμένος οφθαλμίατρος για λέιζερ ματιών είναι ο μόνος που μπορεί να αξιολογήσει την ανατομία του ματιού σου και να προτείνει την καταλληλότερη μέθοδο, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και μόνιμο αποτέλεσμα.

Αν δεν είσαι σίγουρος για αυτήν την απόφαση, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που επέλεξαν χειρουργείο αντί για φακούς επαφής ήταν πολύ πιο ικανοποιημένοι σε βάθος χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, το 88% των πρώην χρηστών φακών επαφής και το 77% των πρώην χρηστών γυαλιών ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι με το LASIK στο 3ο έτος, ενώ μάλιστα στους πρώην χρήστες φακών επαφής, τα συμπτώματα ξηροφθαλμίας παρουσίασαν βελτίωση μετά από 3 χρόνια.

Η ανεξαρτησία, η οικονομία σε βάθος χρόνου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι συχνά οι καθοριστικοί παράγοντες που οδηγούν στην τελική απόφαση για το τι να επιλέξεις. Όλες οι λύσεις παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σημασία έχει σε τι δίνεις προσωπικά μεγαλύτερη βαρύτητα. Επειδή πρόκειται όμως για κάτι που αφορά την υγεία σου, μην παραλείψεις να ζητήσεις τη συμβουλή ενός ειδικού οφθαλμιάτρου για να σε κατευθύνει κατάλληλα.