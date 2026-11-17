Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του γνωστού ηθοποιού Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος νοσηλεύεται. Ο πνευμονολόγος – εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, γιατρός του ηθοποιού στο νοσοκομείο, αναφέρθηκε σε «νευρολογική στασιμότητα» και «απουσία επικοινωνίας με το περιβάλλον». Όπως διευκρίνισε, δεν καταγράφεται ακόμη η απαιτούμενη εγκεφαλική δραστηριότητα ώστε να προχωρήσουν οι γιατροί στη διαδικασία αποσωλήνωσης.

Η κρίσιμη κατάσταση της υγείας του ηθοποιού

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς βρίσκεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρατηρούν μια νευρολογική στασιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις προσπάθειες, δεν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή ανταπόκριση από τον εγκέφαλό του. Στο πλευρό του ηθοποιού βρίσκονται διαρκώς στενά συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις της υγείας του.

Ο πνευμονολόγος – εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, μιλώντας ζωντανά στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου του 2026, παρείχε λεπτομερή ενημέρωση για την κατάσταση του κ. Καλλιβωκά. Ο γιατρός τόνισε ότι ο ηθοποιός δεν βρίσκεται πλέον σε καταστολή, ωστόσο η νευρολογική του εικόνα παραμένει στάσιμη, χωρίς να παρουσιάζει τα σημάδια ανάκαμψης που θα επιθυμούσαν οι θεράποντες ιατροί.

Η εγκεφαλική δραστηριότητα και η αποσωλήνωση

Σύμφωνα με τον κ. Στράτη, το βασικό εμπόδιο αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη της απαιτούμενης εγκεφαλικής δραστηριότητας, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι γιατροί να προχωρήσουν στην αποσωλήνωση. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε την εγκεφαλική δραστηριότητα που θα θέλαμε εμείς να έχει ο ασθενής, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στην αποσωλήνωση του ασθενή».

Ο γιατρός υπογράμμισε ότι, παρόλο που ο ασθενής δεν βρίσκεται σε καταστολή, δεν δείχνει τα σημάδια που θα ήθελαν από την εγκεφαλική του λειτουργία για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Δημήτρης Καλλιβωκάς «δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον», γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της νευρολογικής του κατάστασης και την απουσία αντίδρασης σε εξωτερικά ερεθίσματα.

Η υποχώρηση του αιματώματος και η ζημιά στον εγκέφαλο

Στα θετικά νέα, ο κ. Στράτης ανέφερε ότι το αιμάτωμα που είχε δημιουργηθεί υποχωρεί σταδιακά. Αυτή η εξέλιξη είναι ενθαρρυντική, καθώς δείχνει μια μερική βελτίωση σε ένα από τα αρχικά προβλήματα υγείας του ηθοποιού. Ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει σοβαρή λόγω της έκτασης της αρχικής βλάβης.

Παρά την υποχώρηση του αιματώματος, ο πνευμονολόγος – εντατικολόγος εξήγησε ότι «η ζημιά που έχει γίνει στον εγκέφαλο είναι μεγάλη». Ο εγκέφαλος βρίσκεται σε ένα είδος σοκ, και οι γιατροί περιμένουν να αντιδράσει ο ίδιος ο οργανισμός του ηθοποιού για να μπορέσουν να κάνουν οτιδήποτε περαιτέρω. Η αναμονή αυτή είναι κρίσιμη για την πορεία της υγείας του Δημήτρη Καλλιβωκά.

Η ηλικία ως βασικό εμπόδιο στην ανάρρωση

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που δυσχεραίνουν την ανάρρωση του Δημήτρη Καλλιβωκά, όπως υπογράμμισε ο κ. Στράτης, είναι η προχωρημένη ηλικία του. Ο ηθοποιός είναι 96 ετών, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα του οργανισμού του να ανακάμψει από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό. Η ηλικία αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο στις διαδικασίες επούλωσης και ανάκαμψης.

Η προχωρημένη ηλικία περιορίζει τόσο τα περιθώρια βελτίωσης όσο και την ταχύτητα ανάκαμψης του εγκεφάλου μετά από ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό. Ο οργανισμός ενός ανθρώπου σε αυτή την ηλικία ανταποκρίνεται με διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με έναν νεότερο, καθιστώντας την πορεία προς την ανάρρωση πιο αργή και απαιτητική. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες.

Με πληροφορίες από: Newsit