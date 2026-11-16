Συναγερμός στην Κρήτη για ύποπτα κρούσματα ψώρας σε μετανάστες

Οι υγειονομικές αρχές στην Κρήτη βρίσκονται σε συναγερμό, έπειτα από τη μεταφορά μεταναστών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα που ενδέχεται να σχετίζονται με ψώρα. Έχουν εντοπιστεί τρία ύποπτα περιστατικά της νόσου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση των κρουσμάτων.

Τα οριστικά στοιχεία αναμένονται να γίνουν γνωστά την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026, όπως ανέφερε ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Μέχρι αυτή την ώρα, η Περιφέρεια Κρήτης δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για επιβεβαιωμένο κρούσμα, ενώ οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές εξακολουθούν να εξετάζονται.

Εντοπισμός και αναμονή επιβεβαίωσης

Η κατάσταση συναγερμού στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης προέκυψε μετά τη διακομιδή των μεταναστών στο ΠΑΓΝΗ. Οι πρώτες ενδείξεις έδειξαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε ψώρα, οδηγώντας στον εντοπισμό των τριών ύποπτων περιστατικών. Η αναμονή για την επίσημη επιβεβαίωση είναι κρίσιμη για την περαιτέρω διαχείριση της κατάστασης.

Ο κ. Παπαδάκης υπογράμμισε την ανάγκη για επίσημα στοιχεία, τα οποία αναμένονται εντός της επόμενης ημέρας. Παράλληλα, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση ούτε από τον ΕΟΔΥ σχετικά με τα συγκεκριμένα περιστατικά, γεγονός που κρατά σε εγρήγορση τις τοπικές αρχές.

Προέλευση των μεταναστών και ανάγκη ιατρικής φροντίδας

Οι πρώτες πληροφορίες υποδεικνύουν την Ιεράπετρα ως την περιοχή από την οποία φέρεται να προέρχονται οι μετανάστες που παρουσίασαν τα ύποπτα συμπτώματα. Αυτή η πληροφορία εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης του περιστατικού από τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με ανεπίσημη ενημέρωση, ορισμένα από τα άτομα αυτά ενδέχεται να χρειαστούν άμεση ιατρική φροντίδα. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η διασφάλιση της υγείας των μεταναστών και η πρόληψη τυχόν περαιτέρω διασποράς, εφόσον επιβεβαιωθεί η νόσος.

Διαφορές στη μετάδοση της ψώρας

Ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, έκανε ειδική αναφορά στη νορβηγική ψώρα, τονίζοντας ότι αυτή η μορφή της νόσου μπορεί να μεταδοθεί ακόμα και μέσω σύντομης σωματικής επαφής, όπως για παράδειγμα μια χειραψία. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή και την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων.

Αντίθετα, στην περίπτωση της κοινής ψώρας, η μετάδοση συνδέεται συνήθως με πιο παρατεταμένη και στενή επαφή μεταξύ των ατόμων. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική για την κατανόηση των κινδύνων και την εφαρμογή των σωστών προληπτικών και θεραπευτικών πρακτικών.

Πρωτόκολλα αντιμετώπισης και μέτρα προστασίας

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα ύποπτα περιστατικά ψώρας, θα ενεργοποιηθούν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της νόσου. Αυτά τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν την κατάλληλη περίθαλψη των ασθενών, ώστε να λάβουν την απαραίτητη ιατρική βοήθεια και θεραπεία.

Επιπλέον, προβλέπεται ο εντοπισμός και ο έλεγχος όλων των ατόμων που έχουν έρθει σε επαφή με τους ασθενείς, προκειμένου να περιοριστεί η πιθανή διασπορά. Στους χώρους φιλοξενίας, απαιτείται η σωστή φροντίδα των στρωμάτων και του περιβάλλοντος χώρου, με τον κ. Παπαδάκη να διευκρινίζει ότι για την κοινή ψώρα δεν προβλέπεται απολύμανση με την κλασική έννοια, αλλά η εφαρμογή ειδικών μέτρων.

Διευκρινίσεις για το λιμάνι του Ηρακλείου

Ο Αντώνης Παπαδάκης διευκρίνισε πως τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν φαίνεται να σχετίζονται με τον χώρο του Παλιού Ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η πληροφορία αυτή κρίνεται σημαντική για την αποφυγή παρανοήσεων και την εστίαση της προσοχής στα πραγματικά σημεία ενδιαφέροντος.

Προς επιβεβαίωση αυτού, ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας επικοινώνησε με το Κεντρικό Λιμεναρχείο. Από την επικοινωνία αυτή, δεν προέκυψε καμία καταγεγραμμένη αναφορά για περιστατικά ψώρας στην περιοχή του λιμανιού, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι τα ύποπτα κρούσματα προέρχονται από διαφορετική πηγή.

Με πληροφορίες από: Newsit