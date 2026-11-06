Η ιλαρά στις ΗΠΑ: Πάνω από 5.000 κρούσματα και 8 θάνατοι, η χειρότερη έξαρση εδώ και 35 χρόνια

Η ιλαρά επιστρέφει με δραματικό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας πίσω της νεκρά παιδιά και χιλιάδες ασθενείς. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί 5.182 κρούσματα από την αρχή του 2026, αριθμός που αποτελεί τον μεγαλύτερο ετήσιο απολογισμό των τελευταίων 35 ετών. Οι θάνατοι που έχουν ανακοινωθεί από τις πολιτείες ανέρχονται συνολικά σε οκτώ, με τουλάχιστον τέσσερα παιδιά να συγκαταλέγονται στα θύματα.

Η δραματική επανεμφάνιση της νόσου

Η ιλαρά έχει καταγράψει 5.182 κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του 2026, σηματοδοτώντας τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων από το 1991. Αυτή η έξαρση επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που προκύπτουν από την υποχώρηση της εμβολιαστικής κάλυψης στον πληθυσμό.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η συνεχής εγχώρια μετάδοση της ιλαράς είχε θεωρηθεί εξαλειφθείσα στις ΗΠΑ από το 2000, χάρη στον εκτεταμένο εμβολιασμό. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή (6/11) από τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) δείχνουν μια αύξηση κατά 330 κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα, φτάνοντας τα 5.182 έως τις 5 Νοεμβρίου.

Αριθμός θανάτων και νοσηλειών

Η νόσος έχει προκαλέσει τουλάχιστον οκτώ θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοινώθηκε από τις πολιτείες. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται τουλάχιστον τέσσερα παιδιά, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Παράλληλα, οι νοσηλείες έχουν φτάσει τις 562 σε όλη τη χώρα. Από τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν, το 96% ήταν ανεμβολίαστοι ή είχαν άγνωστο εμβολιαστικό ιστορικό, κάτι που αναδεικνύει τη σημασία της εμβολιαστικής προστασίας έναντι της ιλαράς.

Θάνατος βρέφους στο Ουισκόνσιν

Ένα βρέφος έχασε τη ζωή του στο νοτιοδυτικό Ουισκόνσιν, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη (5/11) από το υπουργείο Υγείας της πολιτείας. Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο από ιλαρά που καταγράφεται στην περιοχή από το 1990, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία προσδιόρισε την ιλαρά ως την άμεση αιτία θανάτου του βρέφους. Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν την ακριβή ηλικία του ή το εμβολιαστικό του ιστορικό, επικαλούμενες την προστασία της ιδιωτικότητας της οικογένειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η δήλωση της Κίρστεν Τζόνσον

Η επικεφαλής της υγειονομικής υπηρεσίας της πολιτείας του Ουισκόνσιν, Κίρστεν Τζόνσον, εξέφρασε τη θλίψη της για το τραγικό συμβάν. «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον πρώτο θάνατο βρέφους που συνδέεται με την επιδημία ιλαράς στο Ουισκόνσιν εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κυρία Τζόνσον τόνισε επίσης την προληπτική διάσταση της νόσου, προσθέτοντας: «Κάθε θάνατος παιδιού αποτελεί τραγωδία, ακόμη περισσότερο όταν σχετίζεται με μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί με εμβολιασμό».

Η κατάσταση σε Ουισκόνσιν και Νέα Υόρκη

Στο Ουισκόνσιν, όπου καταγράφηκε ο θάνατος του βρέφους, είχαν καταγραφεί συνολικά 431 περιστατικά ιλαράς σε 13 κομητείες, ενώ εννέα ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν την έκταση της επιδημίας στην συγκεκριμένη πολιτεία.

Πέρα από το Ουισκόνσιν, ένα παιδί στη Νέα Υόρκη συγκαταλέγεται επίσης στα πρόσφατα θύματα της νόσου, επιβεβαιώνοντας την ευρεία εξάπλωση της ιλαράς σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από: Enikos