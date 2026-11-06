Προσφυγή στην εισαγγελία για ελλείψεις σε απινιδωτές στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων

Στην Εισαγγελία Ιωαννίνων προσέφυγε η διεύθυνση της Α' Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), αναδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα στο σύστημα Υγείας. Ο Διευθυντής της κλινικής, καθηγητής Χρήστος Κατσούρας, υπέβαλε επίσημη αναφορά για δραματικές ελλείψεις σε κρίσιμο ιατροτεχνολογικό υλικό. Η κατάσταση αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ασθενών.

Οι δραματικές ελλείψεις και η προσφυγή

Η κίνηση του καθηγητή Χρήστου Κατσούρα να προσφύγει στην Εισαγγελία Ιωαννίνων αφορά τις σοβαρότατες ελλείψεις σε απαραίτητο ιατροτεχνολογικό υλικό. Συγκεκριμένα, η αναφορά του υπογραμμίζει την έλλειψη βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την καρδιολογική περίθαλψη.

Ο Διευθυντής της Α' Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ τόνισε πως οι ελλείψεις αυτές δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή των ασθενών που χρήζουν επειγόντως τέτοιου είδους ιατρικών παρεμβάσεων. Η προσφυγή αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να επισημανθεί η κρισιμότητα της κατάστασης και να αναζητηθούν λύσεις για την προστασία των ασθενών.

Η λίστα αναμονής και ο αποκλειστικός ρόλος του ΠΓΝΙ

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η λίστα αναμονής για επείγουσα εμφύτευση ή αντικατάσταση συσκευών έχει ξεπεράσει τους 20 ασθενείς. Όλοι αυτοί οι ασθενείς παραμένουν σε αναμονή, εγκλωβισμένοι λόγω της έλλειψης του απαραίτητου εξοπλισμού.

Το πρόβλημα επηρεάζει και τις δύο Καρδιολογικές Κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η κατάσταση λαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις, καθώς το ΠΓΝΙ αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κέντρο εμφύτευσης στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς, πολλοί εκ των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια ή κίνδυνο θανατηφόρων αρρυθμιών, δεν έχουν καμία άλλη εναλλακτική επιλογή για την περίθαλψή τους.

Προειδοποιήσεις και κλιμάκωση της κρίσης

Οι γιατροί είχαν εκπέμψει σήμα κινδύνου ήδη από τον Οκτώβριο του 2026, ενημερώνοντας τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Γραφείο Προμηθειών. Οι προειδοποιήσεις τους ανέφεραν ότι τα προβλήματα με τις ελλείψεις είχαν ξεκινήσει από τον Ιούλιο του ίδιου έτους, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

Σε ένα δεύτερο έγγραφο που απέστειλαν, οι γιατροί ζήτησαν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του προβλήματος ή, εναλλακτικά, την έγκριση για παραπομπή των ασθενών σε άλλα νοσοκομεία, καθώς η λίστα αναμονής μεγάλωνε καθημερινά. Η κρίση κορυφώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, όταν οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την κλινική για την προμήθεια μόλις ενός απινιδωτή, μια ποσότητα που κρίνεται εντελώς ανεπαρκής για τις ανάγκες.

Η αντίδραση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου

Στο πλευρό των ιατρών στάθηκε άμεσα η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ). Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση κατήγγειλε τη διοίκηση του ΠΓΝΙ, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε την κατάσταση των ελλείψεων αλλά αδράνησε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Η ΕΙΝΗ συνέδεσε ευθέως τις ελλείψεις σε ιατροτεχνολογικό υλικό με την κακή οικονομική διαχείριση και την υποχρηματοδότηση του νοσοκομείου. Τονίστηκε επίσης ότι, παρά τις εσωτερικές ανακατανομές κονδυλίων που ενδεχομένως έγιναν, η πολιτική ηγεσία δεν εξασφάλισε την απαραίτητη έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του ιδρύματος.

Απαιτήσεις για άμεση επίλυση και απόδοση ευθυνών

Οι νοσοκομειακοί γιατροί απαιτούν την άμεση προμήθεια όλου του απαραίτητου υγειονομικού υλικού, προκειμένου να διεξαχθούν οι επεμβάσεις που εκκρεμούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Παράλληλα, ζητούν την πλήρη απόδοση ευθυνών στη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, καθώς και το υπουργείο Υγείας. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό των γραφειοκρατικών και οικονομικών δυσλειτουργιών που παρατηρούνται.

Με πληροφορίες από: Topontiki