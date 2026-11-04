Ελληνική μελέτη συνδέει τη διατροφή με μειωμένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Μικρές αλλαγές στο καθημερινό μενού μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας διατροφής φιλικής προς την καρδιά, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας ελληνικής μελέτης. Η έρευνα, η οποία διήρκεσε 20 έτη, συνδέει την καλύτερη συνολική ποιότητα διατροφής με χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας. Η μείωση του κινδύνου αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη κατανάλωση ωφέλιμων τροφών, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης.

Η σημασία της διατροφής για την καρδιά

Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μία από τις κύριες αιτίες τόσο των νοσηλειών όσο και της θνησιμότητας. Παράγοντες όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης και η παχυσαρκία είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης.

Ωστόσο, οι καθημερινές μας συνήθειες διαδραματίζουν εξίσου καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και τη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας. Μεταξύ αυτών των συνηθειών, η διατροφή για την καρδιά αναδεικνύεται ως η πρώτη και κυριότερη, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επιλογών που κάνουμε στο τραπέζι μας.

Τα ευρήματα της 20ετούς ελληνικής μελέτης

Μια νέα επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Nutrients, παρακολούθησε 2.159 ενήλικες στην Ελλάδα για ένα διάστημα 20 ετών. Τα αποτελέσματα αυτής της εκτεταμένης παρακολούθησης ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά, καθώς έδειξαν μια σαφή σύνδεση μεταξύ της ποιότητας της διατροφής και του κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι κάθε βελτίωση της συνολικής ποιότητας της διατροφής κατά μία μονάδα σχετιζόταν με μικρότερες πιθανότητες εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μείωση του κινδύνου φάνηκε να οφείλεται κυρίως στην αυξημένη κατανάλωση υγιεινών τροφίμων και όχι απλώς στη μείωση των ανθυγιεινών επιλογών.

Οι τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο

Η μελέτη υπογραμμίζει ποιες τροφές αξίζει να έχουν συχνότερα θέση στο τραπέζι μας, καθώς συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. Η μείωση του κινδύνου αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη κατανάλωση ωφέλιμων τροφών.

Στις τροφές αυτές περιλαμβάνονται τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια και τα δημητριακά ολικής άλεσης. Αυτές οι επιλογές αποτελούν τη θετική συνιστώσα υγιεινών τροφίμων, η οποία αντικατοπτρίζει την υψηλότερη κατανάλωση ωφέλιμων τροφών και συμβάλλει στην καλύτερη συνολική ποιότητα διατροφής.

Η μεθοδολογία της μελέτης ATTICA

Για την διεξαγωγή της έρευνας, οι ερευνητές αξιοποίησαν δεδομένα από τη μελέτη ATTICA. Πρόκειται για μια πληθυσμιακή προοπτική έρευνα που περιλάμβανε ενήλικες οι οποίοι ζούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Κατά την έναρξη της μελέτης, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 2001-2002, οι συμμετέχοντες δεν παρουσίαζαν καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε αρχικές αξιολογήσεις υγείας, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την παρακολούθησή τους επί 20 χρόνια. Η προσεκτική συλλογή δεδομένων και η μακροχρόνια παρακολούθηση επέτρεψαν στους επιστήμονες να αναδείξουν τις συσχετίσεις μεταξύ διατροφής και καρδιακής υγείας.

Αξιολόγηση διατροφικής πρόσληψης και ποιότητας

Η διατροφική πρόσληψη των συμμετεχόντων αξιολογήθηκε με τη χρήση ενός επικυρωμένου ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων, το οποίο περιλάμβανε 156 στοιχεία. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε με την πολύτιμη βοήθεια πιστοποιημένων διαιτολόγων, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια των δεδομένων.

Η ποιότητα της διατροφής αξιολογήθηκε περαιτέρω με βάση τον δείκτη Global Diet Quality Score (GDQS). Αυτό το εργαλείο βαθμολογεί την πρόσληψη τροφής σε 25 διαφορετικές ομάδες τροφίμων, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από 0 έως 49. Η θετική συνιστώσα υγιεινών τροφίμων (GDQS+) αντικατοπτρίζει ειδικότερα την υψηλότερη κατανάλωση ωφέλιμων τροφών, παρέχοντας μια λεπτομερή εικόνα των διατροφικών συνηθειών.

Με πληροφορίες από: Enikos