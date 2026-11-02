Καταπληκτικός Λέντεμποργκ οδήγησε τους Γουόριορς σε νίκη επί των Κλίπερς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς σημείωσαν την τέταρτη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ, επικρατώντας των Λος Άντζελες Κλίπερς με σκορ 124-112. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο ρούκι Γιάξελ Λέντεμποργκ, ο οποίος συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο παγκόσμιο μπασκετικό κοινό. Η εντυπωσιακή του εμφάνιση ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του Γκόλντεν Στέιτ, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.

Ο Γιάξελ Λέντεμποργκ «συστήθηκε» στο ΝΒΑ με εκρηκτική εμφάνιση

Ο 24χρονος Γιάξελ Λέντεμποργκ, ο οποίος επιλέχθηκε στο Νο11 του φετινού draft, πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του στον «μαγικό κόσμο του NBA», μέχρι την επόμενη. Ο ρούκι των Γουόριορς (4-3) ήταν «dominant» στον αγώνα εναντίον των Κλίπερς, δείχνοντας από νωρίς τις δυνατότητές του στο παρκέ.

Συγκεκριμένα, ο Λέντεμποργκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μια εξαιρετική στατιστική συγκομιδή, σημειώνοντας 37 πόντους. Παράλληλα, συνέλεξε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ, προσφέροντας πολύπλευρη βοήθεια στην ομάδα του. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς οδήγησε τους Γουόριορς σε μια σημαντική νίκη.

Η πορεία των Γουόριορς και η απόδοση των Κλίπερς

Με αυτή τη νίκη, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4 νίκες και 3 ήττες (4-3) στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ έδειξε χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς, οι οποίοι από την πλευρά τους έχουν ένα ρεκόρ 1 νίκης και 5 ηττών (1-5) μέχρι στιγμής στη σεζόν.

Από την πλευρά των Λος Άντζελες Κλίπερς, ξεχώρισε ο Κρις Νταν. Ο Νταν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 4 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική και να προσφέρει λύσεις στην επίθεση απέναντι στην άμυνα των Γουόριορς.

Πρώτη νίκη για τους Νετς στην Ιντιάνα

Σε ένα άλλο παιχνίδι του πρωταθλήματος του ΝΒΑ, οι Μπρούκλιν Νετς πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη φετινή σεζόν. Η ομάδα του Μπρούκλιν επικράτησε των Ιντιάνα Πέισερς με σκορ 98-90, σε αγώνα που διεξήχθη στην έδρα των Πέισερς, στην Ιντιάνα.

Οι Νετς, με ρεκόρ πλέον 1 νίκης και 5 ηττών (1-5), κατάφεραν να ρίξουν στο «καναβάτσο» τους Πέισερς, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 2 νικών και 5 ηττών (2-5). Αυτή η πρώτη νίκη δίνει σημαντική ψυχολογική ώθηση στην ομάδα του Μπρούκλιν για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης Νετς - Πέισερς

Για τους Μπρούκλιν Νετς, το «πρώτο βιολί» ήταν ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ. Ο Πόρτερ Τζούνιορ είχε μια εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 23 πόντους, μαζεύοντας 9 ριμπάουντ και δίνοντας 1 ασίστ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην πρώτη νίκη της ομάδας του Μπρούκλιν.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, των Ιντιάνα Πέισερς, ο Άντριου Νέμπχαρντ ήταν αυτός που «τράβηξε κουπί». Ο Νέμπχαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους, προσπαθώντας να αντισταθεί στην επικράτηση των Νετς και να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας του μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta